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費芯大戰今協調 黨內人士：3成黨員7成全民調對新生代不利

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
北市議員徐巧芯（左）挑戰現任立委費鴻泰（右）黨內互打愈演愈烈。本報資料照片
北市議員徐巧芯（左）挑戰現任立委費鴻泰（右）黨內互打愈演愈烈。本報資料照片

國民黨北市立委黨內初選今天下午將啟動協調，黨內互打激烈的第七選區信義南松山選區，議員徐巧芯與現任立委費鴻泰將派代表協調，不會親自出面協調，擅長打空戰的徐巧芯主張全民調、不過深耕基層的費鴻泰希望依照黨機制三成黨員加七成全民調。

尤其近期費芯大戰愈演愈烈，今天下午的協調，先前徐巧芯就曾坦言「有共識的機會應該不大」，不過到時候若費鴻泰不支持全民調，回歸黨提名機制三加七，有黨內人士分析，對挑戰的新生代議員來說，相對不利。

這名黨內人士說，經營黨員組織還是要有資源，包括掌握黨員名單等，對於沒有資源的、擅長打空戰的新生代議員相對不利，「怎麼跟老的比？」尤其若黨員民調占3成，比例算是相當高，這是可以拉開民調距離，對藍營支持者來說，只要黨員投票差個50、60票，比例就可以被拉開。

民調 費鴻泰 議員 徐巧芯 國民黨

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