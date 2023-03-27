郭台銘啟程訪美　秀APEC卡否認特權通關

攝影中心／ 記者黃仲明／桃園機場即時報導
鴻海創辦人郭台銘今晚搭機赴美，展開為期12天的科技經濟開拓之旅，他在機場不受訪，僅回應「謝謝、謝謝」、「謝謝你們，大家健康平安」。記者黃仲明／攝影
鴻海創辦人郭台銘今晚搭機赴美，展開為期12天的科技經濟開拓之旅，他在機場不受訪，僅回應「謝謝、謝謝」、「謝謝你們，大家健康平安」。記者黃仲明／攝影

鴻海創辦人郭台銘今（27日）晚搭機赴美，展開為期12天的科技經濟開拓之旅，他晚間10點14分搭車抵達桃園國際機場，記者詢問郭台銘為何要此時前往美國？國民黨改徵召有何看法？郭台銘皆不回應，僅回應「謝謝、謝謝」、「謝謝你們，大家健康平安」，但他在進入管制區時向媒體強調，「我這是APEC卡，不是特權」，隨後向媒體揮手道別。

郭台銘此行搭乘華航CI-04班機前往美國，班機起飛時間為深夜11點30分，最後報到時間為10點30分，郭董在10點14分抵達桃園機場，隨後直接走向桃園國際機場出境大廳的2號工作門，該工作門為禮遇使用輪椅、嬰兒車、孕婦或有APEC卡的旅客使用之專屬通道，郭台銘怕大家誤會，還趕快秀出APEC卡，解釋自己不是特權，隨後在媒體要求下揮手道別才前往安檢。

郭台銘此行除了前往華府拜會重要人士外，還將前往布魯金斯學會演講；同時受邀前往馬里蘭大學談論工業AI、哈佛大學醫學院及商學院會見兩院院長，與台灣同學會座談。預計在4月7日返台，接下來將規畫訪日行程。

鴻海創辦人郭台銘今晚搭機赴美，他進入管制區後，應媒體要求揮手道別。記者黃仲明／攝影
鴻海創辦人郭台銘今晚搭機赴美，他進入管制區後，應媒體要求揮手道別。記者黃仲明／攝影
鴻海創辦人郭台銘今晚搭機赴美，他經2號工作門進入管制區時向媒體強調「我這是APEC卡，不是特權」。記者黃仲明／攝影
鴻海創辦人郭台銘今晚搭機赴美，他經2號工作門進入管制區時向媒體強調「我這是APEC卡，不是特權」。記者黃仲明／攝影

桃園機場 郭台銘 APEC

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