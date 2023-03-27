馬英九登陸接機規格 卓冠廷：從元首級降成不如特首級

前總統馬英九今抵達上海，原本傳出中國大陸將以元首級待遇接機，並由中共中央政治局常委丁薛祥將在浦東機場迎接，不過今天接機的人是國台辦副主任陳元豐、上海市台辦主任鍾曉敏、上海市台辦副主任李驍東等。民進黨發言人卓冠廷表示，「從聲稱元首級接待，降級成不如特首級接待。」

卓冠廷表示，本來以為是鋪紅地毯的星光大道，降為國台辦副主任、上海市台辦主任鍾曉敏接機，比本來傳言待遇差好幾倍；從政治局常委變成中央委員候補委員都不是的層級；從正國級降格成副部級。

卓冠廷說，這個待遇層級，顯然不把我國卸任元首身分放在眼裡，連特首待遇都不及，全國不分黨派都應該共同譴責，「我們自己也要清楚，對中求和，最終就是被看更扁，同在台灣這個國家裡，真的不要再幻想可以卑躬屈膝求和平。」