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外交「雙重承認」？學者廖達琪認「long way to go」

聯合報／ 記者歐陽良盈／台北即時報導
中山大學榮譽退休教授廖達琪。 圖／聯合報系資料照
中山大學榮譽退休教授廖達琪。 圖／聯合報系資料照

台灣與宏都拉斯斷交後，引發國內對於「雙重承認」的討論。中山大學榮譽退休教授廖達琪認為，「策略上可以去說，但實際上可能成行的機率不夠大」，除非美國率先承認台灣或修調國際法，但目前情況看來仍是「long way to go」。

廖達琪說，當然希望有這種雙重承認的可能性，但要與台灣雙重承認建交的國家，一定會面臨中國大陸的強烈打壓，「因為雙重承認就是等於台灣跟中國大陸是兩個國格」。

「以前是我們不要，現在是中國大陸不要」，廖達琪說，過去「漢賊不兩立」，台灣不願雙重承認，現在中國欲把台灣打壓成地方政府，這種雙重承認只能透過國際法規。

廖達琪指出，國際法規現在是以1648年所定的西發利亞條約為主，基本概念是「主權是單一的」、「1個國家1個主權」，除非國際法上有調整，但那其實就是大國間的較勁了。

廖達琪表示，除非美國有意願和能力去調和，和國際盟友從國際法庭去舒緩，或率先表態承認台灣；不過此舉等於是對中國「幾乎達到宣認的地步」，她覺得機會幾乎是零；除非國際法規經過一定程序做了一定的調整。

廖達琪認為，「雙重承認」對台灣來說目前還屬於夢想階段，美國可能不願冒現在直接跟中國「對幹」的風險，國際法的修正也需要多方間的斡旋，所以是「long way to go」。外交部提出這樣的概念，某種程度也可能轉移群眾憤怒的說法，但實際上可以落實多少她是存疑的。

中山大學榮譽退休教授廖達琪。 圖／聯合報系資料照
中山大學榮譽退休教授廖達琪。 圖／聯合報系資料照

美國 外交部

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