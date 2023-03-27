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捷克眾議長艾達莫娃：台海和平是全球安全繁榮必要條件

聯合報／ 記者丘采薇／台北即時報導
捷克眾議院議長艾達莫娃（Markéta Pekarová Adamová）率團訪台，蔡英文總統今天接見。圖／總統府提供
捷克眾議院議長艾達莫娃（Markéta Pekarová Adamová）率團訪台，蔡英文總統今天接見。圖／總統府提供

捷克眾議院議長艾達莫娃（Markéta Pekarová Adamová）率團訪台，蔡英文總統今天接見時表示，艾達莫娃在強大壓力之下，依然率團來訪，再次展現對台灣的強勁支持，這也是台灣和捷克關係進展的重要里程碑。艾達莫娃則說，她堅信台灣海峽的和平穩定是全球安全和繁榮的必要條件。

蔡總統說，她相信在未來，台灣和更多共享民主理念的國家，當然也包括捷克，能夠在經貿、科技、文化及區域安全等領域，展開更廣泛的合作，共同強化民主陣營的團結機會，也為促進區域的和平穩定貢獻更多心力。這次的團員，包括跨黨派國會議員、跨部會官員，還有產學研各界的代表，共有160人，是台灣和捷克互設辦事處以來，規模最大的訪團。

蔡總統指出，2020年8月，捷克參議長韋德齊（Miloš Vystrčil）在中國連番施壓之下，仍然堅持率團來訪，也為雙方展開更多的跨領域合作。此次艾達莫娃在強大壓力之下，依然率團來訪，再次展現對台灣的強勁支持，這也是台灣和捷克關係進展的重要里程碑。

蔡總統提到，今年1月捷克總統大選後，她與總統當選人帕維爾（Petr Pavel）通話，雙方在既有的良好互動基礎之上，未來一定能強化各領域的交流合作。

蔡總統認為，這幾年來，台灣和捷克在各方面的交流都有許多進展。2021年，我國國發會主委龔明鑫率團訪問捷克，雙方針對綠色能源及智慧機械等產業簽署合作備忘錄。去年，捷克參議院教科文主席德拉霍斯（Jiří Drahoš）訪台時，也在半導體、教育及博物館等領域，和台灣展開更多合作計畫。

蔡總統表示，我方成立「中東歐投、融資基金」，台灣及中東歐的許多企業都表現出踴躍的投資意願，在捷克也有許多計畫在評估審查當中，相信未來能促成雙邊企業在資金、技術方面的更多合作。

蔡總統指出，台灣和捷克都歷經過威權統治，也都深知民主得來不易，所以在堅持民主自由的道路上，更能夠成為彼此堅定的夥伴。她相信在未來，台灣和更多共享民主理念的國家，當然也包括捷克，能夠在經貿、科技、文化及區域安全等領域，展開更廣泛的合作，共同強化民主陣營的團結機會，也為促進區域的和平穩定貢獻更多心力。

艾達莫娃致詞時表示，此次訪問是為了表達對台灣民主政治的支持，擴大並深化台灣與捷克為彼此、甚至第三方夥伴帶來的好處，並展現雙方實際合作的決心。台灣與捷克一向是緊密合作的夥伴，捷克經濟文化辦事處將在今年11月慶祝成立30周年。捷克對台政策一直都是長期而穩定的，雙方共享相同的普世價值和原則，「其中最重要的就是自由、民主和人權，確保我們對抗其他外來壓力。」

艾達莫娃指出，捷克政府施政宣言提到，台灣是捷克在亞洲優先合作的民主夥伴之一，捷克的新印太戰略也強調這一點。她堅信台灣海峽的和平穩定是全球安全和繁榮的必要條件，也符合國際社會民主派的利益，捷克也以身為民主派的一員而感到自豪。

艾達莫娃支持台灣加入特定國際組織，例如「世界衛生組織」、「國際民用航空組織」。她認為台灣有權分享專業知識，並向他國學習，捷克眾議院外交委員會也已就此事通過相應的決議。這一年多以來，台捷之間有非常緊密的聯繫，這源自兩國支持烏克蘭抵抗俄羅斯侵略的共同態度，她也感謝台灣向捷克提供財政支援，協助應對安置烏克蘭難民的壓力。

捷克 台灣海峽

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