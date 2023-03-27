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綠委諷國民黨何不一次到位 直接進化九二共識就是台獨

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
國民黨主席朱立倫上午出席國民黨第二屆青年事務委員會新任委員公布記者會。記者余承翰／攝影
國民黨主席朱立倫上午出席國民黨第二屆青年事務委員會新任委員公布記者會。記者余承翰／攝影

民進黨立委林俊憲今天表示，九二共識明明只有四個字，內涵可以千變萬化，既然可以這樣改來改去，他建議直接進化到九二共識就是台獨，反正在大陸眼裡，中華民國跟台獨已經沒什麼兩樣，何不一次到位。

林俊憲下午在臉書發文表示，九二共識真是世界上最神奇的東西，明明只有四個字，內涵可以千變萬化，從最早說是一中各表，後來大陸國家主席習近平直接說追求國家統一，現在國民黨又要亂改成九二共識就是中華民國。

林俊憲說，既然可以這樣改來改去，他建議直接進化到九二共識就是台獨，反正在大陸眼裡，中華民國跟台獨已經沒什麼兩樣，何不一次到位。

林俊憲指出，國民黨的兩岸論述一變再變，但是無論是多離譜的轉彎，還是硬要套上一個九二共識的殼，因為共識兩個字隱含對岸替他們背書的意思，這就是國民黨現在存在的唯一價值。

林俊憲認為，國民黨無論做什麼事，只要沒有共產黨的支持，他們就宛如失去靠山，一個百年政黨淪落成別人的寄生蟲，實在很悲哀。

林俊憲說，中國共產黨是否同意他們這樣亂改，大家很快就會知道答案，因為前總統馬英九已經出發前往大陸，只要他在中共官員面前說一次九二共識就是中華民國，那就是最好的證明，但是馬先生敢嗎？

林俊憲表示，中共當局已經下令，不許台灣的記者在大陸稱呼馬前總統，連總統都不讓你講，哪來的中華民國，以及哪來的共識。

林俊憲指出，從四年前習近平說出九二共識，就是追求國家統一，就是一個中國開始，這四個字早就已經破產，但是國民黨卻總想著廢物利用，依然拿不出一點新東西。

林俊憲 九二共識

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