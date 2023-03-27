綠委諷國民黨何不一次到位 直接進化九二共識就是台獨

民進黨立委林俊憲今天表示，九二共識明明只有四個字，內涵可以千變萬化，既然可以這樣改來改去，他建議直接進化到九二共識就是台獨，反正在大陸眼裡，中華民國跟台獨已經沒什麼兩樣，何不一次到位。

林俊憲下午在臉書發文表示，九二共識真是世界上最神奇的東西，明明只有四個字，內涵可以千變萬化，從最早說是一中各表，後來大陸國家主席習近平直接說追求國家統一，現在國民黨又要亂改成九二共識就是中華民國。

林俊憲說，既然可以這樣改來改去，他建議直接進化到九二共識就是台獨，反正在大陸眼裡，中華民國跟台獨已經沒什麼兩樣，何不一次到位。

林俊憲指出，國民黨的兩岸論述一變再變，但是無論是多離譜的轉彎，還是硬要套上一個九二共識的殼，因為共識兩個字隱含對岸替他們背書的意思，這就是國民黨現在存在的唯一價值。

林俊憲認為，國民黨無論做什麼事，只要沒有共產黨的支持，他們就宛如失去靠山，一個百年政黨淪落成別人的寄生蟲，實在很悲哀。

林俊憲說，中國共產黨是否同意他們這樣亂改，大家很快就會知道答案，因為前總統馬英九已經出發前往大陸，只要他在中共官員面前說一次九二共識就是中華民國，那就是最好的證明，但是馬先生敢嗎？

林俊憲表示，中共當局已經下令，不許台灣的記者在大陸稱呼馬前總統，連總統都不讓你講，哪來的中華民國，以及哪來的共識。

林俊憲指出，從四年前習近平說出九二共識，就是追求國家統一，就是一個中國開始，這四個字早就已經破產，但是國民黨卻總想著廢物利用，依然拿不出一點新東西。