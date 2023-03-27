國民黨討論「九二共識就是中華民國」 民進黨批：說了30年還不清楚

國民黨最近討論兩岸新論述，將訴求九二共識就是中華民國。民進黨發言人張志豪今天表示，國民黨主席朱立倫稱沒有這樣的討論跟論述，請問現在國民黨的主張和論述又是什麼？國民黨的論述很簡單，就是面對中共打壓我國外交導致台宏斷交時刻，縱容前總統馬英九違背民意訪陸遭大陸洗臉，前總統去大陸只能稱先生，還自以為開心，可見國民黨面對大陸的立場，老是前後矛盾，自欺欺人，國人早就看破手腳，令人遺憾。

張志豪表示，九二共識說了30年還說不清楚，版本不統一的共識，還叫共識嗎？請國民黨不要再愚弄台灣人民，玩文字遊戲。如果國民黨認為九二共識就是中華民國，馬英九訪問大陸時，應該對大陸國家領導人習近平闡述。

張志豪指出，國民黨九二共識的定義，不僅與中共明顯不同，就連國民黨內部也有不同說法，朱立倫才會定調沒有共識的共識，說了30年也說不清楚，是自欺欺人，是欺騙台灣人民的政治詐術，低估台灣人民的邏輯思考能力。

張志豪說，九二共識從一中各表，到馬習會只有一個中國，沒有各表，演變到現在的九二共識就是中華民國，國民黨混淆視聽的手法，已成國際鬧劇。中共當局一心要消滅中華民國，以金援外交誘使宏都拉斯與台灣斷交，送給馬英九赴陸的行前大禮，國民黨內的馬英九們視而不見，反而替大陸講話，反過頭檢討台灣，替加害者檢討被害者，馬英九於此刻訪陸，國人心中自有一把尺。