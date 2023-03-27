紀念安倍晉三 蔡英文：盼台日友好火苗 繼續溫暖人心
國策研究院主辦安倍晉三紀念影像展上午開幕，蔡英文總統說，前日本首相安倍晉三提倡的自由開放印太構想，已成國際民主陣營共同戰略目標，期盼台日友好的火苗延續，繼續溫暖人民的心。
蔡英文表示，安倍晉三是台灣的好朋友，也是她的好朋友，這場紀念展意義重大，大家可以透過這場展覽，再次看到安倍的自信，安備堅定的神態令人懷念，相信大家和她一樣感觸都很深。
蔡英文指出，安倍曾說過不要讓台灣民眾感到寂寞，以行動表達對台的支持，一張他露著溫暖笑容，手拿台灣鳳梨聲援我方的照片，是許多台灣人民印象深刻的畫面。
蔡英文說，安倍卸任後，一直關心台灣，多次公開主張國際社會重視台海穩定的重要，感謝安倍對台灣的友誼的和付出，為台日關係發展奠定了重要的基礎。面對當前的國際變局，安倍提倡的構想，已成為國際民主陣營共同的戰略目標；盼台日繼續在各領域不斷深化合作，建立夥伴關係。
蔡英文表示，台日各界都透過各種方式懷念安倍，持續推動他的台日友好遺志。
行政院副院長鄭文燦指出，安倍是世界各國元首中，台灣人民最熟悉也最喜歡的，去年7月8日他遇槍擊的那幕，令大家哀傷不捨，安倍是一名具備戰略、政治哲學的傑出政治家，無時無刻關心著台灣。
國策院董事長田弘茂表示，國策院2021年12月1日邀請安倍直播演講，安倍分析當前國際局勢時說，台灣有事，就是日本有事，也等於日美安保同盟有事等話，將台灣國家安全和日本，甚至日美同盟綁在一起。
田弘茂指出，當台灣面臨嚴峻戰略安全挑戰之際，安倍以他的政治高度和影響力挺身而出，毫不含糊地站在台灣這邊，每每在台灣遇到困難時積極協助並鼓勵台灣，真誠友誼讓台灣2300萬人民感念在心。
主辦單位表示，這場紀念展在張榮發國際會議中心舉行，展期從今天起至4月10日，展出由安備昭惠珍藏的30多張生活照、和台灣交流時的新聞攝影作品等，共近200張照片。
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