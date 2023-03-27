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行人地獄標籤難甩 民眾黨籲盡速修法、落實人本交通

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
民眾黨發言人楊寶楨（左）、立法院黨團總召邱臣遠（中）及台北市議員陳宥丞（右）今舉行記者會。圖／民眾黨團提供
民眾黨發言人楊寶楨（左）、立法院黨團總召邱臣遠（中）及台北市議員陳宥丞（右）今舉行記者會。圖／民眾黨團提供

民眾黨立法院黨團上午舉行記者會，要求政府參考台北市前市長柯文哲任內綠色人行道經驗，加強用路人道安教育，交通部儘速提出交通安全基本法草案。

民眾黨立院黨團總召邱臣遠指出，去年道路交通事故死亡人數創10年新高；事故發生達37萬5632件，死傷數突破50萬1972人，創有史以來最高，平均每46人中就有1個人因車禍傷亡，每天平均有9個人死亡。凸顯民進黨政府二度執政以來，毫不重視改善道路交通安全。

邱臣遠說，日本人口是台灣5.3倍，近五年趨勢逐年遞減，去年交通死亡2610人，遠低於台灣3085人，反觀台灣交通事故死亡數不斷增加，政府應該認真參考日本政府政策，實施交通零死亡願景，制定交通安全基本法。

邱臣遠表示，過去柯文哲8年北市治理經驗，是政府最佳參考對象，柯市府從創造更好步行環境、引導遵守交通規則、提升步行舒適度、增強環保意識等理念出發，台北市民用路安全明顯提升。請民進黨政府不要再喊口號，摒棄門戶之見，善用地方政府既有的有效方案，才能保障國人行的安全。

民眾黨發言人楊寶楨說，政府花大錢改善道路設施，罰單數量仍居高不下，反映民眾對交通安全意識及教育還有待提升。政府應規畫長期交通安全改善計畫，非以零碎短期的硬體改善計畫濫竽充數，同時加強用路人道安意識與安全教育，讓民眾自發遵守交通規則、汽機車普遍願意禮讓行人。

邱臣遠 民眾黨

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