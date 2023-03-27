被認為是藍營大樁腳 慈濟宮老董遭收押藍綠攻防

捲入台南學甲88槍擊案遭收押的慈濟宮董事長王文宗，引發藍綠陣營攻防，外界視為藍營大樁腳。不過熟悉當地政治生態者稱，其實王曾是民進黨員，早期更挺綠營，後接觸藍營人士，才逐漸由綠轉藍。

這位與王文宗相當熟識的地方人士說，王文宗交往對象雖橫跨藍綠，早期往來對象甚至以綠營為主；包括現任監委、前立委葉宜津當年參選省議員及駐日代表謝長廷2008年投入總統大選與前總統馬英九交戰，王文宗更是出錢出力助選。

甚至約10餘年前王文宗父親過世，因王不少高雄友人長期挺綠色彩濃，當時花媽陳菊、管媽立委管碧玲在王父告別式前都來上香慰問。

這位人士更說，王文宗一家老少；從雙親至親友幾乎都是綠的，王文宗應是十年前因結識藍營某人士，才漸由綠轉藍，若硬要說王是藍的，只能說對一半。

前學甲陳姓鎮代也表示，王文宗個性重義氣，當年王要參選鎮代會主席，他婉謝任何酬勞，多年後經濟狀況差，王文宗獲知還主動安排他至開設的公司擔任有給職顧問多年，讓他迄今難忘。

前新營市長陳慶泰也說，他跟王文宗是好兄弟，多年前曾一起經商，他任董事長，王文宗當總經理，互動過程發現王文宗重情重義，而88槍擊案槍手孔祥志，教唆開槍的「紅亀仔」洪政軍，早年曾跟在身邊，兩人潛逃大陸後，王文宗或許有幫忙，但說王是幕後主使人，他認為不可能，這次捲入槍擊案，希望檢警毋枉毋縱，能深入釐清。

陳慶泰最後更意有所指說，請民進黨枱面上政治人物，別見獵心喜，或許案情水落石出時，最後反噬的就是你們。