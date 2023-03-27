國民黨：88槍擊案嫌犯王文宗 非馬朱後援會長

針對綠營民代指涉及台南學甲八十八槍槍擊案落網主謀嫌犯王文宗為國民黨樁腳、並擔任前總統馬英九及國民黨主席朱立倫競選總統時之後援會長，國民黨昨發出聲明澄清，強調朱不認識王文宗；王也未擔任馬、朱競選總統時的後援會長；國民黨堅持反對一切黑金立場，也支持治安單位掃除所有黑金勢力，確保民眾安居樂業的生活。

對於綠營立委指王文宗在謝龍介參選台南市長時擔任謝的學甲後援會長，謝龍介除否認並批民進黨只提王文宗，卻避談郭再欽，「司馬昭之心路人皆知」，低估人民智慧。地方人士說，王文宗與綠營熟識，打死也不會相信是幕後指使者。

謝龍介說，去年選市長時，是婦女會系統的周素蘭擔任學甲後援會長，王文宗沒擔任競總任何職務；郭再欽是民進黨中執委，擔任蔡英文總統台南競選總部執行長、黃偉哲市長選舉競總總幹事，那已不是大樁腳，根本就是大掌櫃，「民進黨不必一隻手指指別人，四隻手指對著自己。」

謝龍介說，國民黨長年在學甲地區居弱勢，王文宗是少數願意與國民黨互動的，加上是學甲慈濟宮董事長，能連結在地數十間廟宇，「我不會切割王文宗」；二○○六年，王文宗競選學甲鎮代會主席被查獲賄選，拿王文宗六十萬元幫買票的其中一人就是郭再欽，民進黨現在想要一刀切割、趁機洗白，未免低估民眾智慧。

地方人士說，王文宗早期是民進黨員，交往對象雖然橫跨藍綠，但往來對象甚至是以綠營為主，包括現任監委葉宜津當年參選省議員，以及駐日代表謝長廷二○○八年投入總統大選與馬英九交戰，王文宗更是出錢出力助選。約十年前王文宗父親過世，高雄市前市長陳菊、立委管碧玲都上香慰問，王文宗一家老少，從雙親至親友幾乎都是綠的，王文宗應是十多年前結識某藍營人士才漸由綠轉藍，若硬要說王是藍的，只能說「對一半」。

台南檢警偵辦學甲八八槍擊案，本月廿四日拘提王文宗，據了解，王承認為照顧同鄉洪政軍，幫洪在大陸開通支付寶，提供手機作為聯絡用，但矢口否認與槍擊案有關，警方認為他供詞避重就輕。至於槍擊案動機，洪政軍等主要涉案人迄今交代不清，目前仍動機不明，待進一步調查釐查。