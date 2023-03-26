被推薦當大法官 謝長廷：不是為了賺錢起心動念

駐日代表謝長廷創辦的新文化基金會，擬推薦謝長廷出任大法官，引發熱議。謝長廷下午出席「謝長廷：台灣與日本善的循環」新書發表會受訪表示，他的政治主張在兩岸是憲法各表，未來兩岸問題可能要透過憲法解決，「我才會起心動念，不是為了賺錢起心動念。」

謝長廷日前透過臉書發文，表示他已告知好友別再替他推薦或發言，但他當初留學京都大學士為了讀法哲學，研究法的正義，自認法律實務經驗豐富，從政後主張弱勢優先、環境優先、幸福經濟、憲法各表，若要擔任解釋憲法的大法官「不能說沒有資格」。

謝長廷下午在新書發表會受訪，被問到是否對出任大法官起心動念。謝長廷說，他已勸友人不要推薦，但是幕僚推薦「並沒有不要臉」，大法官本來就是自己可以推薦的，「有沒有資格，讀法律的人當然對大法官...。」

沒把話講完，謝長廷又說，大法官的任務主要是解釋憲法，而他的政治主張在兩岸是憲法各表，未來兩岸問題可能要透過憲法解決，「我才會起心動念。不是為了賺錢起心動念。」那天聽到有朋友講是不是要找工作、說對黨主席賴清德沒信心，這太嚴重了