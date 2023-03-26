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宏都拉斯斷交 黃珊珊：任何政策要以人民利益第一優先

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
北市前副市長黃珊珊說，台灣正式外交國家又少了一個，但現在又是全世界最重視台灣的時刻，國際關係非常複雜，台灣身處於全世界最奇特的地位。圖／引用自黃珊珊臉書
北市前副市長黃珊珊說，台灣正式外交國家又少了一個，但現在又是全世界最重視台灣的時刻，國際關係非常複雜，台灣身處於全世界最奇特的地位。圖／引用自黃珊珊臉書

宏都拉斯與我國斷交，台北市前副市長黃珊珊今天在臉書說，「任何政策都要以『人民利益』為第一優先考慮。」宏都拉斯與我斷交後，台灣正式外交國家又少了一個，但現在又是全世界最重視台灣的時刻，國際關係非常複雜，台灣更身處於全世界最奇特的地位。

黃珊珊說，務實的說，外交上，不管建交或斷交，都應該以台灣人民的利益為第一要務，所以，如果要用金錢交換友誼，不是不行，而是一旦對我們國家與人民不利，也無須留戀！

黃提到，多年前她去過非洲友邦小國，台灣的金援讓這些友邦的政府部門金碧輝煌，但馬路上連路燈都沒有，更別提改善人民生活了，甚至政府官員貪汙腐敗，這樣的外交又有何意義？台灣人民不可能放棄自由民主的體制與生活方式，但也沒人想開戰，不論拉走多少個邦交國，中華民國依然繼續存在著，不會消失的!

黃珊珊提到，實質外交比形式重要，台灣對於邦交國真的很認真協助，也普遍獲得基層民眾的認同與支持，但是外交官與農耕隊的心血往往抵禦不了政客的野心和別有用心的金錢攻勢！

黃說，兩岸關係與外交關係是最大的議題也是難題，每一個友邦當然是台灣要珍惜的戰友，但是兩岸競相加碼撒錢，無助於兩岸和諧與和平，更傷害人民的感情與信任，站在人民的立場。

黃珊珊說，外交政策應以有利於國家利益與人民利益為優先考量，一切公開透明，合理金援造福友邦人民而非政客，爭取國際空間，加強台灣經貿實力，增加國人國際競爭力，甚至引薦外資投資台灣、協助台灣企業世界布局，比形式上的邦交更為重要。

宏都拉斯

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