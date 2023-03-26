影／歐布萊恩提台灣全民應學用槍 陳建仁：提升自我防衛意識

美國白宮前國安顧問、全球台灣研究中心（ＧＴＩ）「美台關係工作小組」主席歐布萊恩（Amb. Robert O'Brien）訪台表示，台灣應該教全民使用武器，如果有數百萬人都會使用AK47步槍，將使中國共產黨領導人重新評估入侵台灣、嚇阻中國；行政院長陳建仁今天表示，我們的國際友人提出這樣的一個建議，是希望我們全國人民都有很好的自我防衛意識。

行政院長陳建仁今天到台中港，出席台中港37、38號碼頭新建工程動土典禮，被問到布萊恩昨天在台北的說法，陳建仁表示，台灣的安全及台海的和平，一向是國際所重視的議題，我們的國際友人提出這樣的一個建議，是希望我們全國人民都有很好的自我防衛意識。

陳建仁表示，要使我們國家能有很好的自我防衛能力，我們需要有全民國防這樣的一個意識，所以我們會繼續一起捍衛台灣自由、民主、法治、人權的保障，他說全民能夠動員，而且能夠來做好全民國防，是相當重要。

另外被問到基隆捷運爭議延燒，昨天交通部長拒絕基隆市府提議的補助全額，若基隆市府也拒絕的話，基隆捷運是否會胎死腹中？