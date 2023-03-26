影／歐布萊恩提台灣全民應學用槍 陳建仁：提升自我防衛意識
美國白宮前國安顧問、全球台灣研究中心（ＧＴＩ）「美台關係工作小組」主席歐布萊恩（Amb. Robert O'Brien）訪台表示，台灣應該教全民使用武器，如果有數百萬人都會使用AK47步槍，將使中國共產黨領導人重新評估入侵台灣、嚇阻中國；行政院長陳建仁今天表示，我們的國際友人提出這樣的一個建議，是希望我們全國人民都有很好的自我防衛意識。
行政院長陳建仁今天到台中港，出席台中港37、38號碼頭新建工程動土典禮，被問到布萊恩昨天在台北的說法，陳建仁表示，台灣的安全及台海的和平，一向是國際所重視的議題，我們的國際友人提出這樣的一個建議，是希望我們全國人民都有很好的自我防衛意識。
陳建仁表示，要使我們國家能有很好的自我防衛能力，我們需要有全民國防這樣的一個意識，所以我們會繼續一起捍衛台灣自由、民主、法治、人權的保障，他說全民能夠動員，而且能夠來做好全民國防，是相當重要。
另外被問到基隆捷運爭議延燒，昨天交通部長拒絕基隆市府提議的補助全額，若基隆市府也拒絕的話，基隆捷運是否會胎死腹中？
陳建仁表示，他已經請行政院副院長鄭文燦和交通部長王國材繼續跟基隆市政府溝通協調，他認為重要的，是基隆捷運是基隆市民大家所熱切盼望，而且現在新北市跟台北市都已經同意興建基隆捷運，他會繼續再加強溝通協調，讓基隆市民的期望能獲得落實。
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