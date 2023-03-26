謝龍介否認王文宗是後援會會長 綠委諷最熟悉的陌生人

台南學甲慈濟宮董事長王文宗涉入台南學甲88槍槍擊案，民進黨立委林俊憲今天表示，國民黨前台南市長候選人謝龍介火速切割，但是王文宗明明是帶他走過大街小巷，一起同甘共苦過來的兄弟，「怎麼就突然成了最熟悉的陌生人？王文宗看到會很『切心』吧！」

謝龍介昨天晚間在臉書發表聲明，有關民進黨立委王定宇公開宣稱，王文宗是在去年台南市長選舉時，擔任他的學甲後援會長，並非事實，去年擔任學甲後援會長的是婦女會系統的周素蘭女士，「王文宗先生沒有擔任我競選總部的任何職務」。

林俊憲今天在臉書發文指出，王文宗的背景昨天被起底以後，謝龍介馬上光速發了一個切割聲明，承認他有到王文宗的學甲慈濟宮拜廟，但是「僅止於此」，「這也太無情了吧？」

林俊憲再指，王文宗明明在謝龍介選台南市長的時候，陪著他拜廟與掃街，「帶你走過大街小巷，一起同甘共苦過來的兄弟，怎麼就突然成了最熟悉的陌生人？王文宗看到會很『切心』吧！」

林俊憲表示，謝龍介的這位好兄弟不僅涉入88槍案件，就連他學甲慈濟宮董事長的頭銜來歷也很有問題，查詢法院判決可以發現，王文宗與同夥2013年在董事出席不到3分之2的情況下，違法將原董事長解職，並且另立一位根本不是董事的人當董事長，整個過程完全不合法。

林俊憲質疑，雖然最高法院在2016年裁定無效，不過原董事長已經被逼退請辭，王文宗藉此當上學甲慈濟宮的董事長，這套「佔廟為王」的做法怎麼感覺很熟悉。

林俊憲還說，大家如果把「王文宗、虱目魚」這兩個關鍵字丟在一起搜尋，就會發現王文宗多年來利用兩岸虱目魚契作買辦的身分，不時發表一些「兩岸一家親」的言論，搭配他統促黨主委的身分簡直是絕配。

林俊憲認為，利用農漁產統戰和擾亂市場的手法，不免讓人聯想起謝龍介最出名的「文旦丟水庫」，這又會是誰教的呢？所謂「僅止於此」是止到什麼程度？請謝龍介再說清楚一點，免得聲明一直要更新很不方便。

民進黨立委林楚茵則表示，國民黨曾經大聲疾呼嚴查88槍槍擊案，現在請不要秒切割，別裝傻站出來回應，台南學甲88槍擊案發生後，全民都希望檢方能盡速將涉案人士逮捕歸案，如今在槍手遭遣返回台後，疑似「幕後指使者」的王文宗也遭檢調羈押禁見。

林楚茵指出，王文宗是學甲慈濟宮的董事長，在地方與國民黨關係匪淺，他更是馬英九、朱立倫與謝龍介等藍營候選人在學甲區的選舉支柱，陪同國民黨參拜寺廟、車隊掃街，王文宗曾經擔任馬英九的學甲後援會會長、朱立倫競選總統時的學甲總部主委。

林楚茵再指，王文宗還是台南市議會前議長李全教的合作夥伴，更是國民黨第20屆中央委員、第20屆全國黨代表，還是統促黨台南清芳黨部的主委，這位王文宗與國民黨關係密切，一系列的頭銜，通通與國民黨有關，背後都是國民黨要員權貴。

林楚茵表示，她要請問朱立倫、謝龍介與李全教，「你們跟王文宗的關係還敢切割撇清嗎？」請國民黨站出來面對，還給台南市民與全國反對黑金槍毒的民眾一個解釋。