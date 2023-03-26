台宏斷交 江啟臣：對蔡英文、馬英九出訪很負面、尷尬

宏都拉斯斷交，正值蔡英文總統訪美與前總統馬英九訪陸前夕，時機敏感引發議論。國民黨立委江啟臣表示，此時斷交，對我國前後元首出訪都是傷，對蔡英文、馬英九都很負面尷尬；中國大陸做法不聰明，這個結果，只會讓國人感覺台灣一直被打壓。

江啟臣說，台灣的兩岸關係和外交關係，都是相互影響，兩岸關係好，國際關係就會比較正常，反之就是負面的連鎖效應。現在斷交就是兩岸關係、美中關係惡化底下的狀況，對蔡英文、馬英九都很負面尷尬，美方已設法斡旋，但還是沒辦法。

江啟臣表示，最傷的還是台灣，以美中台三邊來看，台灣是最大的收害者。中國大陸的做法不聰明，即便兩岸關係不好，這個結果只會讓國人感覺台灣一直被大陸打壓，某種程度上，國人雖然對斷交麻痺，但也不會對中國大陸增加好感。

江啟臣說，斷交是意料中事，過程中政府還是要再努力一下，美方也幫忙斡旋，效果有限，因為每個國家都有自己的國家利益，要回到國家利益考量，美方也不可能幫我國承諾，最後還是回到我國和宏國之間能不能達成互惠互利，顯然最後談不攏，沒有結論；中國大陸答應宏國的要求，所以才會有這樣的結果。

江啟臣指出，宏國這次的聲明中，除了斷絕外交關係外，也不會再和我國有任何的接觸，幾乎就是完全斷連，官方和非官方都全斷。

江啟臣說，現在民眾已經對斷交新聞麻痺無感，對台灣來說是內外危機，台灣的外交失敗到民眾無感，讓國人對自已的國家的對外關係，越來越沒信心。