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央視快報：大陸宣布與宏都拉斯建立外交關係

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邦交地圖盤點／宏都拉斯與我斷交 邦交國剩這13國

中國大陸花錢挖牆角邦交 綠委：適得其反 孤立台灣無法得逞

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
外交部宣布與宏都拉斯斷交，外交部一早就將宏都拉斯的國旗自大廳卸下，目前僅剩下我國國旗與13面邦交國的國旗。記者許正宏／攝影
外交部宣布與宏都拉斯斷交，外交部一早就將宏都拉斯的國旗自大廳卸下，目前僅剩下我國國旗與13面邦交國的國旗。記者許正宏／攝影

台灣與友邦宏都拉斯今天斷交，民進黨立委王定宇表示，儘管中國大陸國內的經濟局勢嚴峻，他們還是甘願花數百億挖台灣邦交、外交的牆角，唯一的目的就是在國際上孤立台灣、去除台灣存在的事實，但是他們無法得逞。

宏都拉斯外交部今天在社群網站推特（Twitter）發文，宣布與宏都拉斯與台灣斷絕外交關係，外交部長吳釗燮上午緊急舉行記者會指出，為了維護國家主權與尊嚴，我國決定自即日起終止與宏都拉斯共和國的外交關係。

王定宇受訪時表示，台灣跟宏都拉斯還是斷交了，失去邦交國當然不是一件值得高興的好事情，中國大陸管國內經濟局勢嚴峻，老人福利金甚至大幅縮水，他們還是甘願花數百億挖台灣邦交、外交的牆角，「中國唯一的目的就是在國際上孤立台灣，去除台灣存在的事實」。

不過，王定宇說，如同美國有線電視新聞網（CNN）今天的報導，中國大陸這樣做是適得其反，台灣在國際主流社會的能見度、重要性越來越高，而台灣近幾年跟歐美與世界主流國家的外交互動，更是史無前例的高。

王定宇指出，蔡英文總統即將出訪美國，而且得到40多年來最高規格的接待，不僅要入境美國演講，還要領取全球領袖獎，美國眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）也會率團接機，甚至還要跟蔡總統互談。

王定宇指出，眼看這樣高規格的台美關係，中國大陸想要試圖模糊焦點，但是他們這種花大錢、挖牆腳，試圖孤立台灣的目的絕對無法得逞。

王定宇說，中國大陸一方面挖走台灣的邦交國，希望降低台美關係提升的衝擊，另一方面邀請前總統馬英九在清明節左右出訪中國，進行實質的政治性訪問，利用一內一外夾擊蔡總統，試圖降低台灣在外交突破的效應。

王定宇認為，如同CNN報導所說的，這樣的做法是無法得逞，台灣很遺憾宏都拉斯這位老朋友還是斷交了，但是還是要提醒這位老朋友，中國大陸開的支票並不牢靠，希望有一天他們會知道台灣這位80年老朋友的好。

民進黨立委許智傑表示，宏都拉斯跟巴拉圭都是因為政黨輪替，導致與台灣的關係生變，但是台美會繼續努力，避免友邦陷入中國的債務陷阱。

許智傑認為，未來台灣會走向實質外交，例如捷克國會眾議院議長艾達莫娃率領百人高調訪台、台灣設立立陶宛辦事處，甚至接下來可能有新的邦交國，中美競逐各有千秋，台灣在民進黨的務實領導下會走出自己的路。

王定宇 宏都拉斯

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