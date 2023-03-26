宏都拉斯交換生恐因斷交退學 校方：外交部補助生影響最大

外來和尚真的更會唸經嗎？更多可能是妖僧胡亂下咒。台灣幾十年來使用美式武器裝備，美國的過氣政治人物卻像妖僧一樣，妖言惑眾，要台灣人學習使用俄製武器，當各國因為俄羅斯攻打烏克蘭，譴責俄國之際，俄國不是罪大惡極嗎？怎麼美國洋和尚還要台灣全民學習使用俄國武器呢？ 胡言亂語的美國退休高官，我們的政府給了最高規格的待遇，總統親自贈勳，中華民國的國家名器頒給了一個看起來不太了解台灣的美國退休高官，這到底怎麼回事？

2023-03-26 10:00