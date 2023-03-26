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宏都拉斯交換生恐因斷交退學 校方：外交部補助生影響最大

聯合報／ 記者古和純／高雄即時報導
台灣與宏都拉斯邦誼生變。圖為中華民國駐宏都拉斯大使館外的兩國國旗。路透
台灣與宏都拉斯邦誼生變。圖為中華民國駐宏都拉斯大使館外的兩國國旗。路透

台灣與宏都拉斯今天正式結束82年邦交情誼，而過去我長年和宏國進行醫療衛生、農業、教育等領域交流，而國內有不少宏國交換生，面對兩國斷交，學生能否繼續就學也成了棘手問題，對此，有校方回應，若是獲外交部補助入學的交換生，須視外交部態度而定。

義守大學副校長李樑堅指出，目前校內醫學院約有16名來自宏都拉斯的交換生，由外交部國際合作發展基金會給予獎助學金補助入學，後續是否因斷交影響就學，尚須視外交部後續回應。

由於，適逢假日，中山大學表示，目前校內仍在積極聯繫宏國學生，若外籍生是獲取外交部補助就讀，就可能受到影響，惟情勢暫不明朗；另，高雄醫學大學表示，校內外籍生多來自印度，是否有宏國學生，仍待查核。

外交部 醫學院 外籍生

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