任內斷交7國 吳釗燮：有任何政治責任不會迴避
外交部長吳釗燮今上午舉行記者會，正式宣布與宏都拉斯斷交。針對是否負起相關政治責任，吳釗燮表示，相信和他相處過的長官和同仁都知道他認真負責的態度，「有任何責任我不會迴避」。
對於宏都拉斯搶先一步宣布與我斷交，吳釗燮表示，我國23日決定召回駐宏大使，駐宏都拉斯大使張俊菲昨天也已返台，昨天也持續密切關注中國與宏都拉斯協商狀況，在看到宏都拉斯外長到北京後，已經決定早上要做宣布，這與宏方的宣布（斷交）沒有相關。
媒體詢問，目前在宏都拉斯僑民數量，吳釗燮說，目前在宏都拉斯的館團員眷共有61人，在斷交消息宣布後，他們會以最快方式撤回台灣，或有同仁移到其他館處；至於僑民人數不多，約在100人以內，生活應不會受到影響。
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