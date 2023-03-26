快訊

超強阿金水裡表演高難度「螺旋式下潛」！超速轉動狂鑽全網看傻

宏都拉斯宣布與台灣斷交 「不再有任何官方接觸」

加速衰老、癌症是因身體在發炎？專家點出長壽關鍵在抗炎

去年車禍發生與死傷數史上最高 3分之2縣市淪交通地獄

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
台灣民眾黨立委邱臣遠今天說，台灣的道路安全嚴重惡化，去年車禍發生與死傷數為有史以來最高，請交通部拿出具體改善對策。圖／邱臣遠國會辦公室提供
台灣民眾黨立委邱臣遠今天說，台灣的道路安全嚴重惡化，去年車禍發生與死傷數為有史以來最高，請交通部拿出具體改善對策。圖／邱臣遠國會辦公室提供

台灣民眾黨立委邱臣遠今天表示，民進黨政府二度執政以來，毫不重視改善道路交通安全，去年度死亡人數創下10年新高，去年車禍發生與死傷數，更是有史以來最高，全國幾乎有三分之二縣市都淪陷為交通地獄。

邱臣遠上午在臉書發文指出，我國交通地獄的道安問題嚴重惡化，民進黨政府二度執政以來，毫不重視改善道路交通安全，導致去年度死亡數達到3085人，創下10年新高，交通事故總共發生37萬5632件，死傷數突破50萬1972人，更是有史以來最高。

邱臣遠說，這幾年國會持續不斷提醒政府改善道安狀況，他要求交通部應該比照防疫記者會規格，定期舉行道安記者會，提醒國人重視交通安全，交通部雖然同意辦理，但是實施結果卻搞錯重點，變成數字宣布大會，交通部遲遲拿不出具體對策。

邱臣遠表示，針對實施交通零死亡願景以及制定交通安全基本法，交通部一再推託，任令道交安全持續惡化。

邱臣遠指出，根據交通部公布的去年道安數據，對照各縣市人口，推算出每10萬人口車禍死亡數據，總共有16個縣市超過10人，全國幾乎三分之二縣市，淪陷為交通地獄，直轄市更占了4個，最嚴重的前三名分別是台南市、高雄市及桃園市，這三都去年都是民進黨執政。

邱臣遠說，非直轄市有4個縣市達到最嚴重等級的25人以上，分別是屏東縣、台東縣、嘉義縣及雲林縣，死亡數是台北市的6.21倍、新北市的3.5倍以上，這些都是道安最嚴重、最需要優先改善的縣市，交通部卻沒有勇氣呈現，更拿不出具體對策協助地方改善。

邱臣遠表示，交通部最值得嘉許的部分就是，公路總局終於提出九大運輸業路口停讓行人方案，總共整合8788家業者，要求響應從業駕駛人禮讓行人優先通行，並且修訂相關規定做為獎懲參考。

邱臣遠認為，交通部應該進一步比照德國等先進國家修法，將駕駛人重大違規與業者連坐處罰的規定入法，真正督促業者落實交通安全自主管理，切莫再發生過去職業駕駛車禍後惡意殺人，以及事故發生後家屬找不到業者求償的情形，讓我國早日脫離交通地獄與行人地獄惡名。

邱臣遠 交通部 台灣民眾黨 民進黨

延伸閱讀

邱臣遠指民進黨政府外交策略過度傾斜 缺乏彈性

挑戰基隆區域立委 邱臣遠：不排除任何可能

立委批能源政策錯誤導致台電虧損 政府把黑洞轉嫁民眾

我與宏都拉斯出現外交危機 立委邱臣遠提3訴求

相關新聞

去年車禍發生與死傷數史上最高 3分之2縣市淪交通地獄

台灣民眾黨立委邱臣遠今天表示，民進黨政府二度執政以來，毫不重視改善道路交通安全，去年度死亡人數創下10年新高，去年車禍發...

林楚茵自提媒體議價法草案 獲跨黨派31位立委連署支持

民進黨立委林楚茵今天說，她已經提出新聞媒體與數位平台議價法草案，獲得跨黨派31位立委連署，接下來將要求數位發展部盡快提出...

立委參選人忙比對論文 民進黨學倫機制是搬石砸腳？

民進黨立委初選，不少人違反「誠信條款」，仍有待黨中央拆彈，而對綠營來說，下一顆選舉未爆彈，是黨主席賴清德上任後親自拍板的「學倫機制」。民進黨2024年提名參選人應簽署學位論文學術倫理聲明書，但據了解，因為林智堅論文案效應，有些參選人怕碩博士論文被「放大檢視」，已在私下評估，乾脆不以碩士以上學歷登記參選，避免學倫爭議。

性騷調查修法補破網…勞動部、衛福部互踢皮球 她說話了

據勞動部統計，去年受理的職場性騷擾申訴案一六三件，依現行法令，勞工遇職場性騷時可向公司申訴，公司也有義務調查、懲戒，但當...

游錫堃讚艾達莫娃訪台行動力 彰顯台捷手足緊密

捷克眾議院議長艾達莫娃今天率團訪台，立法院長游錫堃致歡迎詞時表示，訪團成員宛如捷克政府縮小版，艾達莫娃不僅是最佳民主實踐...

捷克眾議長艾達莫娃率團抵台：捷克是最友台國家之一

捷克眾議院議長艾達莫娃（Markéta Pekarová Adamová）率160多人的訪問團，今下午抵達台北，由外交部...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦