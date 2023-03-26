去年車禍發生與死傷數史上最高 3分之2縣市淪交通地獄

台灣民眾黨立委邱臣遠今天表示，民進黨政府二度執政以來，毫不重視改善道路交通安全，去年度死亡人數創下10年新高，去年車禍發生與死傷數，更是有史以來最高，全國幾乎有三分之二縣市都淪陷為交通地獄。

邱臣遠上午在臉書發文指出，我國交通地獄的道安問題嚴重惡化，民進黨政府二度執政以來，毫不重視改善道路交通安全，導致去年度死亡數達到3085人，創下10年新高，交通事故總共發生37萬5632件，死傷數突破50萬1972人，更是有史以來最高。

邱臣遠說，這幾年國會持續不斷提醒政府改善道安狀況，他要求交通部應該比照防疫記者會規格，定期舉行道安記者會，提醒國人重視交通安全，交通部雖然同意辦理，但是實施結果卻搞錯重點，變成數字宣布大會，交通部遲遲拿不出具體對策。

邱臣遠表示，針對實施交通零死亡願景以及制定交通安全基本法，交通部一再推託，任令道交安全持續惡化。

邱臣遠指出，根據交通部公布的去年道安數據，對照各縣市人口，推算出每10萬人口車禍死亡數據，總共有16個縣市超過10人，全國幾乎三分之二縣市，淪陷為交通地獄，直轄市更占了4個，最嚴重的前三名分別是台南市、高雄市及桃園市，這三都去年都是民進黨執政。

邱臣遠說，非直轄市有4個縣市達到最嚴重等級的25人以上，分別是屏東縣、台東縣、嘉義縣及雲林縣，死亡數是台北市的6.21倍、新北市的3.5倍以上，這些都是道安最嚴重、最需要優先改善的縣市，交通部卻沒有勇氣呈現，更拿不出具體對策協助地方改善。

邱臣遠表示，交通部最值得嘉許的部分就是，公路總局終於提出九大運輸業路口停讓行人方案，總共整合8788家業者，要求響應從業駕駛人禮讓行人優先通行，並且修訂相關規定做為獎懲參考。

邱臣遠認為，交通部應該進一步比照德國等先進國家修法，將駕駛人重大違規與業者連坐處罰的規定入法，真正督促業者落實交通安全自主管理，切莫再發生過去職業駕駛車禍後惡意殺人，以及事故發生後家屬找不到業者求償的情形，讓我國早日脫離交通地獄與行人地獄惡名。