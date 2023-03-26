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林楚茵自提媒體議價法草案 獲跨黨派31位立委連署支持

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
民進黨立委林楚茵近日提出「新聞媒體與數位平台議價法草案」，獲得跨黨派31位立委連署支持。圖／林楚茵國會辦公室提供
民進黨立委林楚茵近日提出「新聞媒體與數位平台議價法草案」，獲得跨黨派31位立委連署支持。圖／林楚茵國會辦公室提供

民進黨立委林楚茵今天說，她已經提出新聞媒體與數位平台議價法草案，獲得跨黨派31位立委連署，接下來將要求數位發展部盡快提出行政院版本，共同與立委版本草案進入委員會審查，希望趕在這屆立委任期內完成立法。

林楚茵表示，從上任立法委員以來，積極呼籲台灣版媒體議價立法，基於新聞有價及使用者付費原則，推動新聞媒體與數位平台議價法制化。

林楚茵說，她諮詢新聞媒體業者、專家學者後，提出新聞媒體與數位平台議價法草案，完成提案連署，感謝跨黨派總共31位立委支持。

林楚茵指出，她的版本草案重點包括，數位平台接獲新聞業者請求議價協商之義務；雙方可採議價協商、調解、仲裁等管道；雙方達成協議或仲裁後之義務；以及新聞媒體業應提撥部分分潤改善新聞工作者工作環境。

林楚茵認為，這部法案將會是新聞媒體與數位平台產業共榮共好的一大突破，接下來，她會要求主管機關數位發展部盡快提出行政院版，與立委版本草案一起進入委員會審查。

民進黨立委張廖萬堅、林宜瑾、邱志偉等人也提出新聞媒體與數位平台強制議價法草案，建議由數位發展部擔任主管機關，透過專法建立新聞媒體要求平台為使用新聞內容付費的法律依據，草案已在3月17日立法院院會通過交付交通委員會審查。

林楚茵 議價法 數位發展部 民進黨

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