快訊

長照機構住民補助擬加碼至12萬元 衛福部拚下半年上路

聽新聞
test
0:00 / 0:00

性騷調查修法補破網…勞動部、衛福部互踢皮球 她說話了

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
職場性騷案件，若碰上老闆剛好就是性騷他人者，調查上恐出現球員兼裁判的窘境，立委提案修法，卻碰上不知道該修哪一條法令，涉及性騷法的二大部會勞動部及衛福部被控互踢皮球。示意圖／Ingimage
職場性騷案件，若碰上老闆剛好就是性騷他人者，調查上恐出現球員兼裁判的窘境，立委提案修法，卻碰上不知道該修哪一條法令，涉及性騷法的二大部會勞動部及衛福部被控互踢皮球。示意圖／Ingimage

勞動部統計，去年受理的職場性騷擾申訴案一六三件，依現行法令，勞工遇職場性騷時可向公司申訴，公司也有義務調查、懲戒，但當性騷擾行為人就是老闆本人，調查常被批評有「球員兼裁判」之嫌，有綠委曾提修法版本補破網，但到底該修「性騷擾防治法」還是「性別平等工作法」，衛福部、勞動部互踢皮球。

關於職場性騷擾處理法規及責任單位歸屬問題，衛福部保護服務司長張秀鴛說，針對此問題行政院已多次開會討論，目前傾向若是企業雇主、負責人在職場對員工性騷擾時，應依正在修法的「性別工作平等法」處理，主責單位應為勞動部，因企業雇主發生性騷案件時，不是只有罰錢的問題，而是由其主管機關負起監督責任。

張秀鴛指出，如果企業雇主、負責人性騷案件由「性騷擾防治法」處理，將會由各縣市政府社會局處理，但社會局無法對企業負責人有所約束，因此，必須應由勞動部介入，要求企業對於雇主權力的調整，且持續監督要求改善。

張秀鴛說，在職場的性騷案件應採用「性別工作平等法」，校園性騷案件為採用「性別平等教育法」，而「性騷擾防治法」則偏向處理公共場所發生的性騷案件。

此外，行政院會議討論，若是部會首長發生性騷案件，就由其上級主管單位負責調查，如原能會主委謝曉星發生性騷案件，由上級主管的行政院出面調查，如果調查屬實，行政措施就是將加害人調離主管職，如果是政務官可要求離職、辭職，若是公務人員還可用「公務員服務法」記過處分。

性騷擾 職場 勞動部 衛福部

延伸閱讀

勞動部出招圍堵地下匯兌 保障移工權益

勞動部：要社工交部分工資給同事 涉違反勞基法

全國技能競賽南區賽勞動部雲嘉南分署30金 蟬聯第一

移工地下匯兌金額1年逾500億？勞動部出招圍堵

相關新聞

阮昭雄曬「頭等艙機票」惹議火速刪文 藍：民進黨不知民間疾苦

僑委會副委員長阮昭雄在臉書上曬出公差行程中的頭等艙機票，遭媒體披露。國民黨今在臉書發文表示，中華隊的運動選手們為國爭光僅...

基市府盼降低捷運經費 王國材直言「沒辦法」：補助標準全國一致

基隆捷運基隆市分攤經費暴增3倍爭議未歇，市長謝國樑日前表示願在基隆市府財政許可下負擔部分建設經費。基市府盼交通部協助長遠...

性騷調查修法補破網…勞動部、衛福部互踢皮球 她說話了

據勞動部統計，去年受理的職場性騷擾申訴案一六三件，依現行法令，勞工遇職場性騷時可向公司申訴，公司也有義務調查、懲戒，但當...

游錫堃讚艾達莫娃訪台行動力 彰顯台捷手足緊密

捷克眾議院議長艾達莫娃今天率團訪台，立法院長游錫堃致歡迎詞時表示，訪團成員宛如捷克政府縮小版，艾達莫娃不僅是最佳民主實踐...

台宏邦交飄搖時訪台 艾達莫娃：可解讀成寒冬送暖

台灣與宏都拉斯邦交不穩，捷克眾議院議長艾達莫娃今天率團訪台。她強調，珍視自由為最高共同價值，就需為自由履責，台灣在國際有...

捷克眾議長艾達莫娃率團抵台：捷克是最友台國家之一

捷克眾議院議長艾達莫娃（Markéta Pekarová Adamová）率160多人的訪問團，今下午抵達台北，由外交部...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦