性騷調查修法補破網…勞動部、衛福部互踢皮球 她說話了

據勞動部統計，去年受理的職場性騷擾申訴案一六三件，依現行法令，勞工遇職場性騷時可向公司申訴，公司也有義務調查、懲戒，但當性騷擾行為人就是老闆本人，調查常被批評有「球員兼裁判」之嫌，有綠委曾提修法版本補破網，但到底該修「性騷擾防治法」還是「性別平等工作法」，衛福部、勞動部互踢皮球。

關於職場性騷擾處理法規及責任單位歸屬問題，衛福部保護服務司長張秀鴛說，針對此問題行政院已多次開會討論，目前傾向若是企業雇主、負責人在職場對員工性騷擾時，應依正在修法的「性別工作平等法」處理，主責單位應為勞動部，因企業雇主發生性騷案件時，不是只有罰錢的問題，而是由其主管機關負起監督責任。

張秀鴛指出，如果企業雇主、負責人性騷案件由「性騷擾防治法」處理，將會由各縣市政府社會局處理，但社會局無法對企業負責人有所約束，因此，必須應由勞動部介入，要求企業對於雇主權力的調整，且持續監督要求改善。

張秀鴛說，在職場的性騷案件應採用「性別工作平等法」，校園性騷案件為採用「性別平等教育法」，而「性騷擾防治法」則偏向處理公共場所發生的性騷案件。

此外，行政院會議討論，若是部會首長發生性騷案件，就由其上級主管單位負責調查，如原能會主委謝曉星發生性騷案件，由上級主管的行政院出面調查，如果調查屬實，行政措施就是將加害人調離主管職，如果是政務官可要求離職、辭職，若是公務人員還可用「公務員服務法」記過處分。