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捷克眾議院議長訪台 府：蔡總統27日接見

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
捷克眾議院議長訪台，總統府表示，蔡總統將在27日接見訪團。圖／總統府提供
捷克眾議院議長訪台，總統府表示，蔡總統將在27日接見訪團。圖／總統府提供

捷克眾議院議長艾達莫娃（Markéta Pekarová Adamová）率團於今天抵達台灣，展開至3月29日，為期5天的訪問行程。總統府發言人Kolas Yotaka表示，總統府表達誠摯歡迎，蔡英文總統也將於3月27日下午，於總統府接見訪問團，就經貿及產業合作等各項議題交換意見。

Kolas表示，此行為艾達莫娃眾議長首度訪問台灣，這也是繼2020年8月，捷克參議長韋德齊（Miloš Vystrčil）率團訪台後，再度有捷克國會領袖率團來台灣訪問。訪團成員另包括：捷克眾議院外交事務委員會主席傑尼雪克（Marek Ženíšek）、安全委員會主席札榷克（Pavel Žáček）、友台小組主席班達（Marek Benda）、眾議員魏伯尼（Marek Výborný）、眾議員洛賀曼（Ondřej Lochman）、眾議員亞榷（Ivan Jáč）等多位跨黨派議員、以及跨部會政府官員及代表，不僅是捷克有史以來第二大出訪團，更是歷年來訪台規模最大的歐洲訪問團。

Kolas表示，在全球疫情期間，捷克政府不僅捐贈台灣疫苗，參議院更首度通過決議，支持我國參與世界衛生大會（WHA），透過具體行動展現對台灣的堅定支持，這份溫暖讓台灣人民備受感動，也讓民主國家間相互扶持的良善典範被世界看見。

Kolas表示，捷克是台灣在歐洲區域的重要民主夥伴，雙方也在經貿投資、科技資安、文化醫療等領域，有密切的合作互動，期盼透過此次面對面交流，進一步深化雙方在各領域的合作夥伴關係，並持續攜手為強化全球民主供應鏈韌性共同努力。

捷克 議員 總統府發言人

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