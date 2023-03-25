捷克眾議長艾達莫娃率團抵台 ：捷克是最友台國家之一

捷克眾議院議長艾達莫娃（Markéta Pekarová Adamová）率160多人的訪問團，今下午抵達台北，由外交部長吳釗燮和立法院院長游錫堃接機迎接，將展開五天訪台行程。艾達莫娃表示，捷克與台灣共享民主自由價值，此行目的不僅是信守承諾，更是要表達台灣並不孤單，捷克就是台灣的朋友，是最友好台灣的國家之一。

艾達莫娃此行將晉見總統蔡英文，拜會游錫堃、行政院長陳建仁等，並將應邀赴立法院發表演說，訪團成員包含捷克政府部會及國會代表、商業、文化人士等。

艾達莫娃下機就舉行記者會表示，去年在布拉格答應游錫堃要來訪問台灣後，她就認為一定要履行承諾，從來沒有懷疑、也沒有不來的想法，以最大決心要來訪問台灣。

艾達莫娃指出，捷克和台灣是密切的朋友，而朋友一定要互相支持，此行就是要讓台灣知道，台灣並不孤單，台灣在世界上有很多友人，其中一個來到台灣，在一起會更堅強。

艾達莫娃並表示，歐洲各國對台灣的興趣日益提高，期待捷克訪團能和台灣進行商業、文化等許多面向的交流，不管是台灣優秀的晶片產業、文化、網路安全和國會合作等，都能深化合作。

艾達莫娃也說，這次是近5年來捷克出訪外國的最大訪團，捷克還有很多人都想來訪問台灣，如果他們還有另一架飛機能來台，「也會裝滿」。

有媒體問到台灣受到中國打壓、且國際情勢嚴峻，此行是否像「寒冬送暖」？艾達莫娃回應表示，一定是這樣理解，朋友間需要幫助，就樂意幫助。

游錫堃則表示，感謝艾達莫娃一諾千金，上次訪問捷克時和艾達莫娃一見如故，這次捷克來訪更是患難中見珍貴，相信夥伴關係會更加深化緊密。

吳釗燮致歡迎詞時也表示，感謝艾達莫娃的決心，也對訪團表達誠摯歡迎，希望互訪可加深對台灣認識、強化雙邊緊密夥伴關係。