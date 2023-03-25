阮昭雄曬「頭等艙機票」惹議火速刪文 藍：民進黨不知民間疾苦

僑委會副委員長阮昭雄在臉書上曬出公差行程中的頭等艙機票，遭媒體披露。國民黨今在臉書發文表示，中華隊的運動選手們為國爭光僅能坐經濟艙，民進黨官員「賢身貴體」，次長出公差竟坐頭等艙，這樣的差別待遇簡直不知民間疾苦、荒謬至極。

國民黨表示，阮昭雄23日前往巴西進行公務行程，在臉書上發出與「阿聯酋頭等艙」機票的合照後還火速刪文，難道是民進黨執政就能夠拿人民辛苦賺的納稅錢，搭頭等艙跑公務行程？

國民黨指出，依照公務人員國外出差旅費要點規定，次長級得乘坐商務艙，且阿聯酋航空來回頭等艙315900元，來回經濟艙108649元，價差20萬之多。

國民黨批評，僑委會竟回應表示「不知為何機票升等」、「這有可能是航空公司，自己疏失而造成的結果」，質疑這樣的政府，「真的值得人民信賴嗎？」