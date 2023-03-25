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基市府盼降低捷運經費 王國材直言「沒辦法」：補助標準全國一致

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
王國材表示捷運補助辦法全國一致，沒辦法在全國一致補助標準下，特別給某一縣市特別降低。記者李定宇／攝影
王國材表示捷運補助辦法全國一致，沒辦法在全國一致補助標準下，特別給某一縣市特別降低。記者李定宇／攝影

基隆捷運基隆市分攤經費暴增3倍爭議未歇，市長謝國樑日前表示願在基隆市府財政許可下負擔部分建設經費。基市府盼交通部協助長遠性財務模式拉長還款週期減輕財政負擔。交通部長王國材今對此表示，沒辦法在全國一致捷運補助標準下，特別給某縣市特別降低。

基隆市長謝國樑將參加28日交通部鐵道局舉行的「基隆捷運後續推動及執行事宜」會議，謝國樑並呼籲交通部鐵道局，在台北市、新北市及基隆市召開地方公聽會加速基捷推動。基隆市府表示針對負擔預算需求，期交通部協助長遠性財務模式，盼拉長還款週期減輕財政負擔。

交通部長王國材今出席新北鶯歌火車站改善工程時對此表示，基隆捷運談很多年，目前正等北北基最後經費分配。他說，捷運補助辦法全國一致，例如非直轄市的彰化、屏東、新竹都是同樣辦法，沒辦法在全國一致補助標準下，特別給某一縣市特別降低。

他說，唯一可做的是土地開發部分，這部分有委託計畫可得40幾億收入，其他對各項經費分擔解釋空間與基隆都談過，捷運補助辦法全國一致是遊戲規則，用民調或公聽會很難來談， 希望用理性的方向來做，看裡面也沒有空間。

基隆捷運 交通部長 謝國樑 王國材

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