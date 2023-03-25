久旱不雨…蔡總統到朴子配天宮參拜 祈求媽祖降春雨

蔡英文總統今天下午到朴子配天宮參拜，向媽祖婆祈求春雨、緩解水情，總統府秘書長林佳龍、行政院副院長鄭文燦、國安會秘書長顧立雄等人陪同參拜；蔡英文也在廟前演說，嘉義縣成立亞洲無人機AI創新應用研發中心，希望嘉義縣成為領頭羊，引領全台無人機產業發展。

蔡英文說，縣長翁章梁請她今天一定要來嘉義，一來因為很久沒有下雨了，祈求媽祖婆降下春雨，讓大家有水可用；第二是嘉義未來產業問題，嘉義是農業大縣，有很好、很多的農產品，但也需要一個未來世代的產業，翁章梁積極爭取，設立台灣最重要的無人機產業。

蔡英文也說，從烏俄戰爭到農田灑藥，都可見無人機身影，無人機將是未來日常生活中很重要的一件事，無人機產業既是高科技產業，也是未來很重要的產業，希望無人機產業在嘉義縣落腳，讓嘉義縣領導全台走進未來產業。

蔡英文說，在她出訪經驗中，今天最多人陪同，包括總統府秘書長林佳龍、行政院副院長鄭文燦，還有國安會秘書長顧立雄，以及縣長翁章梁、立委陳明文及蔡易餘等人；其中鄭文燦行政院公務繁忙，整個人瘦很多，雖然才到任2個月，但很努力地做了很多事。