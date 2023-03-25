傳適用綠「排黑條款」不禮讓？趙正宇：無端涉入案早不起訴

有媒體報導，民進黨因排黑條款，將不再禮讓桃園市第六選區無黨籍立委趙正宇競選連任。民進黨發言人林楚茵今天表示，排黑條款主要針對「黑金槍毒」嚴格規範，趙正宇與此無關。趙正宇表示，每逢選舉期間，此類意圖詆毀個人形象之流言屢見不鮮，呼籲各界在發表任何言論前，都應善盡查證責任，而莫成為助長謠言的幫兇。

趙正宇表示，作為無黨籍立委，每逢選舉期間，此類意圖詆毀個人形象之流言屢見不鮮，近日他才剛為選區爭取到交通部補助三億的大湳森林公園地下停車場興建經費，馬上此類流言又再度開始作祟，許多擬參選者若想以此圖個人政治上之利益，不如多為選區做些實事，民眾的眼睛是雪亮的，自己雖為無黨籍卻能獲全桃園最高票當選便是最好例證。

趙正宇說，無端涉入之案件早已不起訴及無罪，卻因檢調未善盡調查職責，導致自己被錯誤羈押，即便是清白之身，卻始終遭受輿論議論，至今仍感到公義不存，呼籲各界在發表任何言論前，都應善盡查證責任，而莫成為助長謠言的幫兇。