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藍議員帶3歲女兒進議會遭諷 民進黨要求自己人道歉

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
台南市藍營女議員帶3歲女兒進議會遭諷，民進黨要求自己人道歉。本報系資料照
台南市藍營女議員帶3歲女兒進議會遭諷，民進黨要求自己人道歉。本報系資料照

台南市議會23日召開臨時會，國民黨議員李中岑帶3歲女兒進議事廳，被民進黨議員李宗翰、周嘉韋言語諷刺。民進黨發言人林楚茵今天表示，黨中央已第一時間聯繫議會黨團進行了解，相關言論確實不妥，已要求2位議員再次向當事人表達歉意，同時做必要的檢討，議會黨團後續也要全力推動性平規範修法。

台南市議會23日進行聯席審查墊付款案時，李宗翰要求清點人數。周嘉韋見李中岑抱女兒表決表示，「李中岑要算2票嗎」；李宗翰則譏諷「助理不可以進議會」。李中岑則反批2人歧視女性。

林楚茵表示，一樣是女性政治工作者，她感同身受，母親時常被預設是孩子的主要照顧者，這往往也導致女性在生育後，面臨事業和家庭，或者是兩頭燒的決策和困境。

林楚茵指出，民進黨前立委余宛如2016年就帶頭提案，主張立委跟行政官員可將3歲以下嬰幼兒帶入議場，並改善立院育兒措施，也獲得總統和其他委員支持，讓議案順利通過，讓立院的工作同仁可以在工作和家庭取得平衡；民進黨也致力推動「就保法」、「性平法」修正，鼓勵父親參與育兒，除了讓男性共同承擔育兒責任，也能享受和孩子成長的快樂。

林楚茵說，無分政黨，作為政治工作者，都應該為創造友善育兒環境貢獻心力，從立法到政策執行，讓生育及照顧者擁有堅強的社會後盾；民進黨也再次呼籲，包括國會及地方議會，都應該更加重視育兒的環境，強化性別平等的意識，為進步價值的目標一起努力。

民進黨 育兒 林楚茵

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