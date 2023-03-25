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俞大㵢：若非中國干擾 我國早在阿根廷設大使館

聯合報／ 記者程遠述／台北即時報導
外交部常務次長俞大㵢21日接受阿根廷「布省資訊報」（INFOBAE）專訪。圖／外交部提供
外交部常務次長俞大㵢21日接受阿根廷「布省資訊報」（INFOBAE）專訪。圖／外交部提供

台灣、宏都拉斯邦交不穩，對岸競取我邦交國引發國際社會關注。外交部常務次長俞大㵢21日接受阿根廷「布省資訊報」（INFOBAE）專訪時，被問到中國是否干擾台灣與拉美國家建立外交關係，俞大㵢表示，若非中國干擾，我國早在阿根廷首都布宜諾斯艾利斯設立大使館了。

俞大㵢指出，中國與我國邦交國建交目的是在孤立台灣，中國許下眾多從未實現的承諾，例如尼加拉瓜大運河、薩爾瓦多機場港口等建設計畫，反觀台灣已逐漸成為巴西、阿根廷、智利、墨西哥等國在經濟、文化、科技等各領域的重要合作夥伴。

俞大㵢說，我國不是要求阿根廷必須與中國斷交，改選擇與台灣交往，而是歡迎阿根廷與中國和台灣同時交往；然而中國的立場並非如此， 極盡所能地排除台灣，各國對此是否合理應深入思考。

俞大㵢接受阿根廷「布省資訊報」（INFOBAE）美洲版總編輯Laureano Izquierdo視訊專訪，深入說明中國威權擴張、奪我國邦交國、俄烏戰爭啟示、台灣與民主國家關係及我國在全球產業鏈地位等議題。

談到台、宏狀況，俞大㵢表示，中國奪取台灣的野心從未改變，近來對台威脅急遽升高的事實，尤需各方正視。中國此時對宏都拉斯提出不實承諾，企圖讓宏國轉向承認中國以孤立台灣。

俞大㵢指出，但中國試圖孤立實際上沒有作用，例如英國下議院議員團、德國教育部長都來訪，捷克眾議院議長艾達莫娃（Markéta Pekarová Adamová）也將率代表團訪台，還有來自巴拉圭、科索沃，羅馬尼亞和北馬其頓的代表團不久前也到訪，「事實上台灣的盟友越來越多」。

俞大㵢也強調，台灣是反對中國霸權的第一道自由民主防線，台灣已採取一系列軍事改革措施，包括發展國防產業及採購防衛性武器，而俄烏戰爭給予台灣及世界的清楚啟示，即是只要我們有策略和決心，意志堅定地守護國土，縱使侵略者強大也不會輕易得逞。

俞大㵢呼籲，美國多次重申支持台灣，並依「台灣關係法」提供防禦性武器，使台灣擁有足夠的自我防衛能力。我國將全力避免戰爭發生，也期盼國際社會持續關注中國威脅行徑，並共同嚇阻中國以武力侵犯任何國家。

外交部表示，布省資訊報是全球西語媒體點閱率最高媒體之一，在拉美西語國家讀者超過一億。

俞大㵢 阿根廷 俄烏戰爭

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