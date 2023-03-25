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獨／侯友宜市府喬黨務是其次 高層透露主因是為這事

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
府內高層私下透露，侯友宜(中)因為近來淡北道第一次招標失利，因此找來洪孟楷(左)及陳偉杰(右)共同商討對策。圖／陳偉杰臉書翻攝
府內高層私下透露，侯友宜(中)因為近來淡北道第一次招標失利，因此找來洪孟楷(左)及陳偉杰(右)共同商討對策。圖／陳偉杰臉書翻攝

新北市長侯友宜本周四找來立委洪孟楷及議員陳偉杰在市府內討論事情，由於陳偉杰宣布參加立委初選，經侯友宜協調決定力挺洪孟楷，但遭綠營批評侯在市府喬黨務。市府高層私下透露侯早在上週就已約見兩人，但是要討論淡北道流標增資議題，21日陳偉杰表示有意參加初選，侯才會順便為兩人協調立委初選一事。

但府內高層私下透露，侯友宜其實是因為近來淡北道第一次招標失利，因此找來洪孟楷及陳偉杰共同商討對策，並非刻意找來兩人到市府內部喬立委初選問題。

洪孟楷今也證實，侯友宜在上周就已經先約好見面時間要討論淡北道增資重新招標，預計將第一次招標金額約70億元提高到80億元。因此約定時間希望透過洪孟楷及陳偉杰的努力，兩人合作向中央爭取經費也加強地方共識。

洪孟楷表示，侯友宜上周約好時間後，陳偉杰是21日才釋出有意參選立委一事，也因此才會在23日共同討論淡北道一事之後，順道協調立委初選，並非如外界想像刻意在市府喬黨務。

陳偉杰也表示，當天與侯友宜就淡北道一事討論工程時程、招標增加金額，及中央刻意時程延宕等各項議題交換意見。

陳偉杰 侯友宜 洪孟楷

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