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藍質疑公益彩券盈餘當小金庫 湯蕙禎：扭曲事實

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨立委湯蕙禎。圖／湯蕙禎辦公室提供
民進黨立委湯蕙禎。圖／湯蕙禎辦公室提供

國民黨日前質疑行政院副院長鄭文燦在桃園市長任內，把公益彩券盈餘基金2.1億元挪做他用，被監察院糾正，監察院更要求桃市府必須歸墊。民進黨立委湯蕙禎今天表示，「這是刻意扭曲事實」。

湯蕙禎表示，如此經費運用方式，在之前縣府時期就行之有年，並非鄭文燦市府首創。根據監察院調查報告，是在前縣長朱立倫時期開始，社福宣導補助經費開始調整由公益彩券盈餘支應，到吳志揚任內也是同樣制度。鄭文燦任內所核定社團補助從不分藍綠、黨派，皆是為了協助民間社團推動社會福利宣導，若要做政治操作，就是嚴重抹黑及貶低過去的縣府、市府及所有公務人員的努力。

湯蕙禎指出，鄭文燦任內已編列6000萬預算回補公益彩券基金，公務預算及桃園市公益彩券基金，兩者都是市府所屬財源，因此以市庫編列公務預算回補公益彩券基金，是市府不同財源之間的調整，不影響市府整體可運用的經費總額，市府總收支並沒有改變。

彩券 鄭文燦 監察院

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