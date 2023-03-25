綠議員批利用上班時間喬黨務 侯友宜：是關心中央地方合作

多位新北市民進黨籍議員批評，新北市長侯友宜在市府與立委洪孟楷、市議員陳偉杰見面，是利用上班時間喬黨務，把市府當黨部。侯友宜表示，當天是關心中央地方合作，討論淡北道路可以加快速度。

侯友宜今天出席「112年市長行動治理座談會議─五股區」前受訪，侯友宜表示，洪孟楷跟陳偉杰都是北海岸優秀的立委與議員，當天是關心中央地方合作，討論淡北道路可以加快速度，讓道路可以快速推動完成，所以像這些議題都是大家關心的事情，包括里長座談會，所以我們都會一起合作，讓新北市更好。

昨天是國民黨立委第一階段登記截止日，新北市議員劉哲彰昨天突然宣布要到黨部登記，挑戰七連霸立委羅明才。被問及是否會介入協調，侯友宜表示，2人在新店和他一起並肩作戰多年，兩個做事很認真，共同推動了安康輕軌、寶高智慧產業園區，相關的新店行政園區都是大家一起幫忙，期待大家可以為新店永續發展努力。