藝人許效舜、NONO拜會謝國樑 盼文創商業模式翻轉基隆

藝人許效舜在今年初應基隆市長謝國樑邀請，擔任市府文化觀光諮詢委員會主委，今天和NONO陳宣裕等人拜訪市政府。謝國樑希望藉由許效舜專業與建議，深化基隆觀光軟實力。

謝國樑由觀光及城市行銷處處長郭霽、文化局長江亭玫陪同，和藝人許效舜、NONO陳宣裕等人，暢談基隆歷史文化及城市文化觀光商業發展；雙方分享想法，提議借鏡日本文創商業模式，找尋合適發展路徑。

謝國樑表示，希望藉邀舜哥擔任文化觀光諮詢委員會主委，提供歷史文化層面諮詢，舉凡從砲台到基隆歷史文化資產，從戰爭歷史中了解並提醒大家和平可貴，透過與談具體共識與建議，增進大家對基隆的認識，同時盼落實文化觀光商業發展。

許效舜指出，就要喚醒大家分享在地優勢，基隆擁有迷人的雨景、國際港口、廟口夜市，從美食味蕾、聲音記憶到港口視覺，在謝市長領導之下，大家努力讓國際看到基隆印象。

許效舜舉中元祭遊街花車噴香水為例，嘗試翻轉基隆成為芬芳香氛的城市，運用柔和色彩、符號讓人感受基隆是溫暖的家；而昔日的基隆委託行，更是時尚符碼象徵，可以嘗試在港邊舉辦時尚周活動。