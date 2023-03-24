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外交部駁斥宏都拉斯說法 強調絕無「已讀不回」情事

聯合報／ 記者歐陽良盈／台北即時報導
外交部發言人劉永健。 圖／聯合報系資料照
外交部發言人劉永健。 圖／聯合報系資料照

外媒報導，宏都拉斯副外長賈西亞（Antonio García）今天證實，的確向台灣提出廿億美金的債務援助，否認宏國政府要求台灣直接給錢，協商過程中要求極低利率的貸款和台灣對宏國本土直接投資、捐贈醫療院所等條件，但始終未得台灣明確回答。

外交部發言人劉永健駁斥，指台灣始終在能力範圍內積極回應宏國政府提案，絕無「已讀不回」情形，反而是宏國政府對於我國提出的協助方案，始終沒有回應。

劉永健說，賈西亞「終於自承宏政府曾一再向我方洽索鉅額援助的事實」，強調台灣自去年一月宏國總統秀瑪菈．卡斯楚（Xiomara Castro）上任後，就依據宏國政府施政優先順序，積極與宏國持續磋商雙邊合作計畫，數度向宏方表示，台灣願意在援外能力範圍內協助宏國推動建設發展。

「面對宏國政府財政困境，我國駐宏都拉斯大使張俊菲多次銜命與宏國外交部磋商，外交部次長俞大㵢也曾親赴宏國，向宏國政府說明台灣回應方案」劉永健說，我外交部數度約見宏國駐台大使布羅德，當面說明並請布羅德大使「務必向宏國外交部忠實轉達我方對案與協助的誠意」。

劉永健說，台灣始終在能力範圍內積極回應宏國政府提案，絕無「已讀不回」情形，反而是宏國政府對於我國提出的協助方案，始終沒有回應。

外交部駁斥宏都拉斯說法，強調絕無「已讀不回」情事。 圖／聯合報系資料照
外交部駁斥宏都拉斯說法，強調絕無「已讀不回」情事。 圖／聯合報系資料照

外交部 西亞 宏都拉斯

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