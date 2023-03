日媒報導「台灣邁入外交新常態」 吳釗燮：避免成中國代罪羔羊

「日本時報」(The Japan Times)今天以頭版頭條刊載「台灣邁入外交新常態」(Taiwan moves to new normal in diplomacy),外交部長吳釗燮在訪談中表示,無法確定中國何時攻台,「但專制政權面臨內政困境時,往往透過製造外部危機以轉移國內壓力」,台灣要避免成為可能的代罪羔羊。

吳釗燮說,日本是台灣人最喜歡的國家之一,兩國人民互訪熱絡、感情深厚,經濟也互惠互利,無論是貿易或投資都很穩健,台日之間密切往來的模式也被許多國家效仿,許多國家訪團陸續踏上台灣土地,對我國不畏中國威脅,展現強而有力的支持。

吳釗燮指出,台日位處第一島鏈關鍵防線,同樣面對來自中國的軍事威脅,近年日本強化對西南群島防衛部署,修訂防衛三文件,宣布國防預算五年內提升到GDP的2%,都展現捍衛國家安全及國際秩序的決心。

吳釗燮認為,「日美軍事同盟」是印太和平穩定的基石,當日本願意承擔更多防衛責任時,不僅對日本自身有利,對區域安全也有助益;台灣會積極承擔自我防衛責任,政府和人民也會堅決捍衛自由民主的生活方式,並加速強化國防及軍事改革。

吳釗燮說明,「台灣模式」的援外工作就是協助友邦在公衞、農技等各領域的發展,使友邦人民直接受益。台灣爭取加入聯合國、世界衛生組織、國際民航組織、聯合國氣候變化綱要公約等國際組織,需要友邦仗義執言。但除了正式邦交外,近年來台灣與美國、日本、澳洲、紐西蘭、加拿大、英國、歐盟等價值理念相近國家,特別是中東歐國家,雙邊關係都取得長足進展。

吳釗燮坦言,我方無法確定中國是否攻台,但中國是否發動戰爭,需要考慮侵台的合法性、能否短期內奪下台灣、美國是否介入、國際制裁以及其本身國際形象受損等因素。

吳釗燮指出,中國擴張的野心不限於台灣,並擴及東海、南海、太平洋、印度洋,甚至遠至非洲。去年4月中國與索羅門群島簽署安全協議,無疑是印太地區許多國家的一記警鐘;所有關心「自由開放的印太區域」的國家都必須團結,共同遏阻威權主義擴張。