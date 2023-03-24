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日媒報導「台灣邁入外交新常態」 吳釗燮：避免成中國代罪羔羊

聯合報／ 記者歐陽良盈／台北即時報導
「日本時報」（The Japan Times）亞洲編輯Gabriel Dominguez（左）專訪外交部長吳釗燮（右），今天以頭版頭條刊載「台灣邁入外交新常態」（Taiwan moves to new normal in diplomacy）。圖／外交部提供
「日本時報」（The Japan Times）亞洲編輯Gabriel Dominguez（左）專訪外交部長吳釗燮（右），今天以頭版頭條刊載「台灣邁入外交新常態」（Taiwan moves to new normal in diplomacy）。圖／外交部提供

日本時報」（The Japan Times）今天以頭版頭條刊載「台灣邁入外交新常態」（Taiwan moves to new normal in diplomacy），外交部長吳釗燮在訪談中表示，無法確定中國何時攻台，「但專制政權面臨內政困境時，往往透過製造外部危機以轉移國內壓力」，台灣要避免成為可能的代罪羔羊。

吳釗燮說，日本是台灣人最喜歡的國家之一，兩國人民互訪熱絡、感情深厚，經濟也互惠互利，無論是貿易或投資都很穩健，台日之間密切往來的模式也被許多國家效仿，許多國家訪團陸續踏上台灣土地，對我國不畏中國威脅，展現強而有力的支持。

吳釗燮指出，台日位處第一島鏈關鍵防線，同樣面對來自中國的軍事威脅，近年日本強化對西南群島防衛部署，修訂防衛三文件，宣布國防預算五年內提升到GDP的2%，都展現捍衛國家安全及國際秩序的決心。

吳釗燮認為，「日美軍事同盟」是印太和平穩定的基石，當日本願意承擔更多防衛責任時，不僅對日本自身有利，對區域安全也有助益；台灣會積極承擔自我防衛責任，政府和人民也會堅決捍衛自由民主的生活方式，並加速強化國防及軍事改革。

吳釗燮說明，「台灣模式」的援外工作就是協助友邦在公衞、農技等各領域的發展，使友邦人民直接受益。台灣爭取加入聯合國、世界衛生組織、國際民航組織、聯合國氣候變化綱要公約等國際組織，需要友邦仗義執言。但除了正式邦交外，近年來台灣與美國、日本、澳洲、紐西蘭、加拿大、英國、歐盟等價值理念相近國家，特別是中東歐國家，雙邊關係都取得長足進展。

吳釗燮坦言，我方無法確定中國是否攻台，但中國是否發動戰爭，需要考慮侵台的合法性、能否短期內奪下台灣、美國是否介入、國際制裁以及其本身國際形象受損等因素。

吳釗燮指出，中國擴張的野心不限於台灣，並擴及東海、南海、太平洋、印度洋，甚至遠至非洲。去年4月中國與索羅門群島簽署安全協議，無疑是印太地區許多國家的一記警鐘；所有關心「自由開放的印太區域」的國家都必須團結，共同遏阻威權主義擴張。

「日本時報」（The Japan Times）亞洲編輯Gabriel Dominguez（左）專訪外交部長吳釗燮（右），今天以頭版頭條刊載「台灣邁入外交新常態」（Taiwan moves to new normal in diplomacy）。 圖／外交部提供
「日本時報」（The Japan Times）亞洲編輯Gabriel Dominguez（左）專訪外交部長吳釗燮（右），今天以頭版頭條刊載「台灣邁入外交新常態」（Taiwan moves to new normal in diplomacy）。 圖／外交部提供

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