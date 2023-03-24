謝長廷被推薦當大法官 簡榮宗批：絕對顛覆法律人價值觀

外傳中華民國駐日代表謝長廷獲得新文化基金會推薦擔任大法官，新文化基金會是謝長廷當年所創立，自己創立的基金會推薦自己出任大法官，引發政壇議論，律師出身的新北市立委參選人簡榮宗說，謝長廷憑什麼可以擔任大法官，謝長廷有任何卓越的法學貢獻嗎？能夠擔任大法官的人，不是著作等身，就是在個別領域學有專精，可是自從民進黨上台後，這些全變了。若謝長廷能當上大法官，絕對會顛覆台灣法律人的價值觀。

簡榮宗與朱學恒在網路直播節目對談，對於最近熱門的大法官提名人選推薦，朱學恒形容大法官像是萬佛朝宗的宗，如今有基金會推薦謝長廷擔任大法官，但是這是大法官，又不是大法師，隨便人都可以擔任。

簡榮宗質疑，謝長廷憑什麼擔任大法官，謝長廷有什麼卓越法學貢獻，譬如國考指定教材很多都是大法官寫的著作，譬如先前的大法官吳庚。大法官如果不是著作等身，或者就是在個別領域學有專精，但是自從民進黨上台後，這些全變了。如果謝長廷能當上大法官，這絕對會顛覆台灣法律人的價值觀。

簡榮宗也對社群媒體經常出現的網軍騷擾，提出一些法律上的參考意見，他說，遇到網軍集體飽和式攻擊時，一是不要謾罵，二是引用有據。網路發言最好經過查證，理性，有斷論依據。也別因為害怕而輕易和解。