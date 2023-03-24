綠批侯友宜上班喬黨務 藍軍反譏「綠能你不能」

民進黨新北議會黨團今針對新北市長侯友宜在新北市府內，協調議員陳偉杰及立委洪孟楷參加立委初選一事， 批評侯友宜公然把新北市府變成黨部，更在上班時間喬黨務。藍軍議員江怡臻則反擊指出，去年行政院前院長蘇貞昌院長還說官邸輔選天經地義，「綠能你不能」早已成為民進黨的代名詞。

新北市新聞局表示，新聞局向來無涉任何政黨，不會評論任何政黨相關事務。但只要任何對市政進行非事實的惡意攻訐，快速澄清、立即為市政辯護，是身為發言人的天職，基於職責，必須戮力維護新北市的名譽，捍衛所有基層同仁為市政建設所做的努力，絕不接受任何對象惡意的栽贓抹黑。

民進黨議員卓冠廷等人指出，照片明顯可以看出喬國民黨立委初選的地點就是在新北市府，且洪孟楷的臉書文章更稱是「侯友宜邀請」，顯示此事為侯主導，新北市府本應秉持行政中立，市長卻公然在市府內喬黨務。新北市政府竟然淪為國民黨黨部，侯友宜過去口口聲聲的行政中立都是假的，應向所有市民道歉。

國民黨文傳會副主委江怡臻指出，去年行政院前院長蘇貞昌曾說官邸輔選天經地義，怎麼民進黨自己忘了？去年不只蘇貞昌官邸宴請民進黨新北市議員候選人，就連蔡英文總統都在官邸會議獨排眾議敲定林智堅參選桃園，民進黨現在好意思說侯友宜？

江怡臻指出，民進黨執政以來，硬拗事件俯拾即是，「綠能你不能」早已成為民進黨的代名詞。」而民進黨身為執政黨，不思為民好好做事，卻整天雙標批評在野縣市首長，令人遺憾。