物價上漲入不敷出 綠委爭取老農津貼加碼1000元

因應通過膨脹、民生物價上漲，民進黨立委蔡培慧、莊競程、賴惠員等人籲政府，老農津貼金額應該加碼1000元，調整至每月8550元，讓農民安心過日子。

老農津貼依規定每4年調整一次，按照前次2019年的消費者物價水準推估，2023年的物價指數約105.17，4年累積漲幅調整大約是6.99％，推估2024年老農年金應該可以從現行7550元調整8078元

蔡培慧指出，許多農民朋友反映肥料漲價，種出來的農作物，不見得可以成回收成本，收入日益減少的情況之下，擔心起未來老年生活。但已領老農津貼的農民朋友反映7550元入不敷出，恐怕無法支撐起必要日常民生物資，因此，她上任後立刻提出老年農民福利津貼暫行條例、國民年金法修法，除提高老農津貼外，也在法規上訂定，應組成委員會召開會議來訂定，期盼能夠與時俱進，反映民生實際需求。

賴惠員表示，電價近日宣布4月起平均電價調漲11%；明年基本工資可能調整為調幅衝3%，月薪上看27,250元，而這4年累積幅度，已調整3次，累積調幅10%；軍公教調整1次，調整4%，行政院長陳建仁承諾會再檢討調整；呼籲行政院也支持老農津貼增加1000元。

面對通膨及物價上漲趨勢，莊競程呼籲老農津貼應該上調1000元，老農津貼每4年檢討一次應縮短為2年一次，並建立滾動調整機制，即時因應相關變化，給予弱勢農民更大協助。

另外，中南部水情吃緊，莊敬程呼籲農委會放寬天災農損現金救助標準，包括受損比例、耕作面積等規定，在這個非常時期，政府一定要做農民的後盾。