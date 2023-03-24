回應大法官爭議 謝長廷秀法學證書「不能說沒有資格」

駐日代表謝長廷近日深陷「大法官風波」，今天他在臉書上發文，公開請朋友不要再幫他發言或推薦了，他返台後要參加研討會和新書發表會等活動，不希望模糊焦點，「對不起主辦單位」。

謝長廷今天在臉書上分享自己的相關證書照片，並說自己年輕時曾考上司法官特考第十期，但沒有去受訓；最近有朋友好意推薦他去當大法官，但有人嗤之以鼻說「小法官都沒當就想當大法官！」、「等於是自己推薦自己嘛」。

謝長廷說，「大法官不是由法官升的，而且也可以自己推薦」，但他昨天已經請朋友不要再替他推薦或發言了，他今天中午要去大倉飯店參加江口克彥主辦的研討會，26日還有出版社在誠品的新書發表會，27日出席安倍前元首攝影展，擔心這樣會模糊主辦單位的活動焦點。

「現在考慮的是不要影響別人辛苦的準備才好」謝長廷在貼文中說，他留學京都，大學唸的是法哲學，研究法的正義，法律實務經驗豊富，從政後主張弱勢優先、環境優先、幸福經濟、憲法各表等，「擔任解釋憲法的大法官，不能說沒有資格」。