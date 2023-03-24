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【重磅快評】規章不健全才有失序的反開發抗爭

聯合報／ 主筆室
自2012年苗栗苑裡大規模反風車事件迄今，台灣各地發生的反開發抗爭此起彼落。圖／聯合報系資料照片
自2012年苗栗苑裡大規模反風車事件迄今，台灣各地發生的反開發抗爭此起彼落。圖／聯合報系資料照片

十多天前，苗栗風電業者賄選試圖打通關節，因為開發業者名氣響，手筆駭人，媒體著實熱了幾天；隨著後續政治團體狗尾續貂發言告一段落，這新聞暫時退下。事實是這幾天小規模反開發抗爭此起彼落，今天有屏東縣獅子鄉憂心光電入村會讓該鄉成為第二個小林村，遭到滅村，要求阻止光電場設置，抗爭規模不小。

其實，自二○一二苗栗苑裡大規模反風車事件迄今，台灣各地發生憂心引來災害的反開發抗爭此起彼落，從桃園航空城直到屏東。主要是風機建設，因為外海的「雲彰隆起」地形因素，讓雲林、彰化外海的海底高地被認為是極優質的風場，尤其距海岸相對不遠，是風機業者努力爭取好的風場，裝置風機競爭激烈，引發的討論也多。

離岸風機裝置的副作用也猛爆出來；因為施工規範不周全，承攬業者想怎麼施工都行，政府可能外行，再者還有風紀勾串問題；例如風機水下工程開挖產出的土方可以賣錢，完工後需置入新的填料，這些新填料是什麼成分？政府沒有監督、制衡餘地與能力，讓海洋破壞、污染風險大增。

風機設置影響近海及沿岸的漁撈權，這是不同利益及生計的漁民組合，於是，各自設法保護自身權益。糟糕的是，中央把這部分權限授權漁會處理，漁會說已談妥，承包商立即開工施做；自然引發權益更激烈的對抗；但遺憾的是動嘴有人，解決問題則沒興趣。

最根本的問題出在行政權力設計相當紊亂。風機建設是中央職權，但中央通常只動嘴，只提出裝置的容量目標，接下來開挖、發照都是地方政府及議會的事，這讓開發商可分頭「突破」；找議員居中安排是常見手法，花錢好辦事，弊案傳出是可預見的。

較大規模爭議還有太陽光電場設置。太陽能多年來披著綠能、乾淨能源的光環，雖然發電成本相對不低，但一直受到地方歡迎；不過，最近發現太陽光電場的設置走火入魔，本來應在廢耕地設置，因為缺水，加上租地價錢不錯，於是光電板迅速暴增，連埤塘也填掉，誰管牽連產業配合？之後廢棄時又怎麼善後？一連串的問題政府得理清頭緒，負責整頓。

屏東縣 彰化 獅子

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