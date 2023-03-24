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張善政赴監察院說明「北景雲計畫」4大重點

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
張善政接受監察委員約詢後，受訪時談約詢說明北景雲工程4大重點。圖／桃園市政府新聞處提供
張善政接受監察委員約詢後，受訪時談約詢說明北景雲工程4大重點。圖／桃園市政府新聞處提供

桃園市長張善政今天上午前往監察院，配合監察委員調查，說明「北景雲（工程）計畫」。新聞處表示，張善政市長受訪時表示，監委約詢過程包含4個重點：第一，北景雲計畫的工程問題發生原因，例如大家所熟知的八德國民運動中心羽球場天花板坍塌事件；第二，目前工程問題的處理進度，第三，對於統包商或監造商等廠商的究責狀況。

張善政受訪時也提到與監察委員討論未來市府在流程上的改進措施，並強調市府就能提供的資料向監委充分說明，約詢過程能感受到委員們對市府相當尊重，而委員對於他說明的內容也表達接受。

市府新聞處長羅楚東強調，張市長與市府尊重國家體制，對於相關調查都尊重與配合，讓外界更清楚相關問題，最重要的是，提出改進措施，找回市民對公共工程品質的信心。

北景雲計畫在桃園市八德區，前市府在基地新建八德國民運動中心、大湳社福館及大湳消防分隊，合計有國民運動中心、市民活動中心、公托中心、日照中心、圖書館、地下停車場、消防分隊等7大設施，藉此幅提升八德地區生活機能。

運動 張善政

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