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疫後特別預算編13.5億預備金 時力批空白授權主張全刪

聯合報／ 記者林縉明／台北即時報導
立法院今天處理攸關全民普發現金的特別預算案，時代力量黨團質疑行政單位編列13.5億的預備金空白授權，主張全數刪除。本報資料照片
立法院今天處理攸關全民普發現金的特別預算案，時代力量黨團質疑行政單位編列13.5億的預備金空白授權，主張全數刪除。本報資料照片

攸關全民普發現金6000元的疫後振興特別預算，立法院預計今下午三讀通過，時代力量立委邱顯智、陳椒華、王婉諭今早針對勞健保基金的撥補、預備金的編列、未來執行成效的監督機制提出三大呼籲，要求刪除師出無名的預備金編列，同時盡速召開勞保修法國是會議，行政院也須每年提出特別預算檢討報告，針對中、長期的成效評比也必須在預算執行後陸續向立法院提出。

邱顯智指出，此次特別預算編列300億撥補勞保基金、200億撥補健保基金虧損皆是杯水車薪、治標不治本，社會保險的改革不能只有靠撥補，而拿不出其他具體作法。現在的民進黨政府，就是把預算撥補當作唯一的改革手段，這樣的方式，依舊無法解決基金財務危機。

邱顯智質疑，民進黨政府只是把炸彈丟給下一任政府，和下一個世代的人民。勞保破產的警訊並非近幾年才浮現，不論勞動部本身或專家學者早就點出勞保在10年內會破產的問題，時代力量黨團也嚴正呼籲勞動部不要再以未達成社會共識為由，拖延勞保條例修法、拒絕召開國是會議。

此次特別預算編列13.5億的預備金，陳椒華表示，執政黨立委稱編列預備金是因為很難預期接下來到今年底以前會有多少新生兒出生，這樣說法根本本末倒置，所謂預算就是要能根據過往資料，以及未來可能發生之狀況來預先估列，怎麼預開共白支票隨時提現，時力堅決要求應全數刪除預備金預算。

王婉諭則表示在預算開始執行之後，行政院應該逐年提出本特別預算的執行成效報告，並向立法院進行專報，針對中、長期的成效評比也必須在預算執行後陸續向立法院提出。

立法院 時代力量 邱顯智

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