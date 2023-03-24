藍批用彩券盈餘綁樁 鄭文燦辦公室：議員申請百萬補助

國民黨桃園市議員舒翠玲今天指控前桃園市長鄭文燦任內，動用應該專款專用的用於弱勢族群的公益彩券基金會盈餘2億1000萬元，頻頻用在請客吃飯，嚴重質疑這筆錢用來綁椿，遂行自己的政治利益。鄭文燦辦公室反擊，舒翠玲曾擔任理事長的「桃園市美麗人生發展協會」，桃市府總計核定104萬2000元補助，是否也是舒議員所說的「濫用」、「請客」、「不合法」？舒翠玲這種政治凌駕一切的作法，就是抹黑過去的縣府、市府及過去的自己。

針對舒翠玲的指控，鄭文燦辦公室發出聲明指出，鄭文燦擔任市長期間，非常重視弱勢照顧，每年桃園市政府約獲配10億元左右的公益彩券盈餘，專款專用於推動增加社會福利，包括兒少、身障、老人、中低收入戶等，每年社會局的預算也編列超過120億元。桃園市社福政策滿意度，都在各縣市之中名列前茅。

監察院於去年提出糾正，認為桃園市政府使用「桃園市公益彩券盈餘分配基金」，其中支應5500萬到6500萬補助人民團體推動社福政策宣導，與該基金的用途未盡相符。實際上經費運用方式，在前縣府時期就留下，並非鄭文燦市府首創。根據監察院調查報告，是在朱立倫前縣長時期開始，社福宣導補助經費開始調整由公益彩券盈餘支應，到吳志揚縣長任內也是同樣制度。

鄭文燦辦公室表示，舒翠玲曾擔任理事長的「桃園市美麗人生發展協會」，自2013年起也自「公益彩券盈餘基金」申請補助，計算到去年，桃市府總計核定104萬2000元補助，活動內容包括幸福烘焙教學-提拉米蘇暨婦女福利宣導、健康飲食作息講座暨老人福利宣導、拳擊有氧、揮出健康暨兒童及青少年福利宣導等，這些活動補助，是否也是舒議員所說的「濫用」、「請客」、「不合法」？