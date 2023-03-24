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批鄭文燦濫用公益彩券盈餘2.1億 凌濤：當綁樁小金庫？

聯合報／ 記者程遠述／台北即時報導
國民黨今記者會，質疑行政院副院長鄭文燦在桃園市長任內把公益彩券盈餘基金2.1億挪做他用，遭到監察院糾正，要求鄭文燦出面道歉。圖／國民黨提供
國民黨今記者會，質疑行政院副院長鄭文燦在桃園市長任內把公益彩券盈餘基金2.1億挪做他用，遭到監察院糾正，要求鄭文燦出面道歉。圖／國民黨提供

國民黨今在中央黨部舉行記者會，質疑行政院副院長鄭文燦在桃園市長任內把公益彩券盈餘基金2.1億挪做他用，遭到監察院糾正，監察院更要求桃市府必須歸墊。國民黨桃園市議員凌濤更表示，高度懷疑鄭文燦把公益彩券盈餘當成小金庫？是不是用來綁樁遂行政治利益？凌濤和國民黨桃園市議員舒翠玲都要求鄭文燦應為此道歉，「把2.1億還回來」。

舒翠玲指出，公益彩券基金目的是為照顧弱勢族群、執行社會福利，但鄭文燦任桃園市長期間，卻長期挪用基金中須專款專用的預算。其實2018年起審計部報告連續四年都指出，桃園市的公益彩券盈餘基金使用不符合基金相關規定。

但鄭文燦連年不甩，一直到2022年12月14日，監察院調查報告出爐，糾正文共列出兩億一千萬不符合公益彩券盈餘分配基金之使用規範，鄭文燦才馬上在當天修了桃園市史上最嚴苛的社團補助辦法，鄭文燦根本是寅吃卯糧，讓現任市長張善政以及桃園市人民現在要埋單。

舒翠玲並質疑，公益彩券基金動支超過2萬元便需要鄭文燦決行，而九成都超過2萬元，所以鄭文燦顯然知情，基金目的跟用途有嚴格限制，必須專款專用，鄭文燦過去這幾年卻把錢全都花在請客吃飯上，民進黨議會黨團一直護航、附和、叫好鄭文燦的作為，甚至到現在還在硬拗說對桃園預算無影響，引人質疑。

舒翠玲說，為了鄭文燦大作個人人情的不合法行為，桃園市府要付出2.1億的代價，她要求要求鄭文燦現在出面道歉、並把2.1億還給桃園市民。

凌濤也表示，迄今鄭文燦都沒有對這件案子來回應，「是不是心虛？」，鄭文燦曾說「買彩券做公益，踴躍支持社福團體」，還說要用在挹注地方政府的社福支出，結果公益彩券基金的這2.1億竟然都用在請客吃飯上面。

凌濤指出，桃園市審計處從2018年起連三年提醒補助計畫內容與基金內容未盡相符，基金管理會審查卻視若無睹，繼續進行，他呼籲監察院不應只糾正桃園市府相關經費使用，而應立刻調查糾舉現任行政院副院長鄭文燦，讓公務員懲戒委員會進行裁處，如果民進黨執政的監察院只敢對桃園市府開刀，不敢調查鄭文燦，就是雙重標準。

鄭文燦 彩券

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