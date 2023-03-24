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德僑圈性騷案 監院要求外交部通盤檢討制度

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
德僑圈性騷案，監院要求外交部通盤檢討制度。本報系資料照
德僑圈性騷案，監院要求外交部通盤檢討制度。本報系資料照

去年4月在德國由僑團成立的「海德堡台灣華語文學習中心」，傳出一名王姓前副主任涉權勢性騷擾，監院就通盤制度面立案調查。查院監委紀惠容今天表示，消除對婦女一切形式歧視公約（CEDAW）及性平三法在國內已施行20年，但外交部駐外館處對於性騷擾申訴、調查，仍欠缺作業規定，也未連結在地相關資源，要求行政院督導所屬與外交部、僑委會確實檢討改進。

紀惠容指出，經調查發現，「外交部性騷擾防治申訴及調查處理要點」雖有規範申訴案件調查之原則及程序，然其內容主要著重於該部性騷擾申訴評議委員會的處理方式，但目前各駐外館處均無設置性騷擾申訴評議委員會，當接獲性騷擾案件，館長受理後須自行指定1至3人進行調查，而實際調查作為的運作方式，卻未有相關作業規定依循。

紀惠容說，調查過程中，外交部與僑委會互推稱非屬其權管事項，有待行政院性平處釐清性騷擾事件的申訴及調查權責，以確保外派人員在性平三法之權益。

紀惠容認為表示，外交部及僑委會也應蒐集各國受理性暴力相關案件處理流程、主管機關及民間性平組織與社福團體等資源，並將該等資源置於官網供旅外國人及僑民運用，隨時審視該等資源實際運用情況，並定期掌握及更新，以確保該等資源之及時性與有效性。

性騷擾 外交部 僑委會

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