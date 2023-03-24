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影／綠能蟑螂橫行 民眾黨籲打擊黑金、完善修法

攝影中心／ 記者潘俊宏／台北即時報導
民眾黨立委陳琬惠（右）、張其祿（左）今舉行記者會表示，綠能蟑螂橫行，要求政府加速完善法制與打擊黑金。記者潘俊宏／攝影
民眾黨立委陳琬惠（右）、張其祿（左）今舉行記者會表示，綠能蟑螂橫行，要求政府加速完善法制與打擊黑金。記者潘俊宏／攝影

民進黨從2016年啟動能源轉型政策後，太陽光電及離岸風電實際裝置容量嚴重落後，民眾黨立委陳琬惠張其祿表示，黑金介入、龐大利益輸送結構與法規不完善是主因，要求政府加速完善法制與打擊黑金。

陳琬惠表示，截至2022年綠能行賄總計偵辦60案，羈押18人及起訴66人，國營企業輔助政府推動光電雖立意良善，但官股代表私相授受。

張其祿說，太陽光電及風力發電等用地、圈地是特許經營事業，還可將電高額回賣台電，引起地方業者、政治人物、利益團體乃至黑金勢力等金權結構，導致綠能家園淪為黑金家園。

陳琬惠希望主管機關明訂規則，設置排黑條款。張其祿希望，政府應檢討、重建務實能源轉型政策，同時完備綠能建構的法制及監理機制。

民眾黨立委陳琬惠（右）、張其祿（左）今舉行記者會表示，綠能蟑螂橫行，要求政府加速完善法制與打擊黑金。記者潘俊宏／攝影
民眾黨立委陳琬惠（右）、張其祿（左）今舉行記者會表示，綠能蟑螂橫行，要求政府加速完善法制與打擊黑金。記者潘俊宏／攝影

張其祿 陳琬惠 民眾黨

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