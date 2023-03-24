聽新聞
test
0:00 / 0:00
台東鳳梨釋迦即將銷陸？國台辦：非常願意協助重啟
台東縣政府本月22日由副縣長王志輝率產、官、學三方前往北京，昨日拜訪國台辦副主任潘賢掌、農業部、海關總署，及在陸台商等單位，說明台東鳳梨釋迦有害生物防治的標準化流程，潘賢掌回應，非常願意為「重啟」鳳梨釋迦輸入大陸提供幫助。
王志輝表示，好的農產品價格主要取決於品質，這2年台東縣政府為改善鳳梨釋迦品質，與農民做了相當多努力，希望此次向陸方說明，鳳梨釋迦的品質管制規範後，能爭取恢復輸陸、為鳳梨釋迦尋求更多銷售通路。
根據台東縣政府轉述，國台辦副主任潘賢掌當場表示，相當肯定台東農民對於鳳梨釋迦栽種的努力，非常願意為「重啟」鳳梨釋迦輸入大陸提供幫助。
隨行的台東大學教授李俊霖也在會議中向陸方詳細說明，鳳梨釋迦從種植田區產銷履歷到集貨場包裝、清潔動線及分流等，不僅加強內控及品管，更將有害生物清除率提高至99%以上，現場與會的單位也給予高度肯定。
台東縣政府表示，此行除了與中國大陸農政單位說明，同時也向在陸台商大成食品(亞洲)有限公司、全國台灣同胞投資企業聯誼會等單位請益，了解食品品管措施，希望未來能為台東農產品帶來更多合作機會。
王志輝進一步強調，目前台東產官學三方所共同研擬提出的規範，著重於提升品管， 並不觸及中央防檢局與各國地區談判的規範，台東縣政府絕對會遵照中央防疫檢疫相關規定，並表示，本次與陸方座談氣氛融洽，陸方也非常歡迎台東鳳梨釋迦這樣高品質的水果輸入，對於台東自我訂定規範，提高鳳梨釋迦品質及標準化包裝清潔方式高度讚賞，也對鳳梨釋迦進口大陸深具信心，期盼未來有好的結果。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言