陳建仁：持續推動反貪促廉 加強查緝綠能相關犯罪

行政院長陳建仁今天主持廉政會議表示，台灣清廉執政備受國際肯定，近年偵辦貪瀆案件的定罪率明顯提升，國人反貪意識越趨零容忍，感謝台灣高等檢察署整合警、調、廉政單位力量共同查緝不法，遏止妨害綠能產業發展的犯罪行為；陳揆也指示各部會在「揭弊者保護法」草案通過前，持續就各自業務範圍加強落實揭弊者保護理念，推行可參採的相關措施，共創廉能台灣。

陳建仁指出，台灣近年來多項國際評比上屢獲佳績，今年1月底，國際透明組織公布「2022年清廉印象指數」，台灣在180個受評國家及地區當中，維持第25名，持續保持1995年公布該評比以來最好的成績；同年2月底，美國智庫「傳統基金會」公布2023年「經濟自由度指數」，台灣在184個經濟體中名列第4，較去年進步2名，創歷年最佳成績，其中在「廉能政府」指標更排名第2，足見我國清廉執政持續獲得國際肯定。

陳建仁在聽取法務部「當前廉政情勢及分析」報告後表示，台灣的開放、透明、民主及法治，已成為世界上不可或缺的反貪腐夥伴，不僅在廉政方面的努力，備受國際權威機構肯定，政府偵辦貪腐案件的定罪率也已明顯提高；此外，依照去年廉政民調結果顯示，國人也有很高的反貪意識，願意與政府共同合作，打擊不法。

陳建仁表示，發展綠能產業是當前政府重要的施政目標，能源轉型政策是我國基礎建設重要的一環，由於政府政策的鼓勵，讓有意發展綠能產業者願意投入建設，但也因如此，近來有不肖公職人員向綠能廠商索賄，或有地方勢力假環保之名抗爭，藉機勒索。對此，台灣高等檢察署已整合警、檢、調及廉政單位共同查緝不法，遏止妨害綠能產業發展的犯罪行為，他要特別予以肯定，並請相關單位持續加強辦理，包括私部門反貪腐部分等，同時也呼籲國人應勇於檢舉，共同遏阻不法。

陳建仁表示，政府除了要「有能力」建設台灣、為國人做事，還要做到「廉能並重」，才不會辜負人民所託，因此政府應持續加強廉政治理，並與亞洲地區及世界各國相互合作交流，讓世界看到自由、民主、透明、開放的臺灣，能將廉能治理做得更好。

陳建仁指出，去年台灣自主遵循「聯合國反貪腐公約」，率先全球提出第二次國家報告，並邀請國際專家學者來台審查的「自主承諾、在地審查」模式，已在國際上獲得普遍肯定，此次反貪腐公約國家報告的國際審查會議，也在多個面向獲國際審查委員的高度肯定，例如台灣在廉政的預防及偵查、起訴貪腐、洗錢，以及犯罪者的資產沒收、國際司法互助等的推動上，均已累積不少成功經驗。台灣並未受限於艱難的外交處境，反而透過經驗交流與分享，讓台灣真正走入國際，讓國際認同台灣。

至於近期最高法院刑事大法庭裁定民意代表關說、請託或施壓等行為，採「實質影響力說」部分，陳建仁也請法務部審慎研議，並持續對國際審查會議的結論性意見落實管考；同時請經濟部、金管會、內政部、外交部、國防部等部會，持續推動結論性意見的相關工作。

針對「揭弊者保護法」草案通過前的政府可行作為的提案，陳建仁表示，政府持續推動反貪促廉的各項工作相當重要，請各相關部會務必積極執行主管業務範圍所訂定的檢舉獎勵及保護規範；同時，在本法案通過前，應持續就各自業務範圍加強落實揭弊者保護理念，推行可參採的相關措施，尤其在醫療業、政府特許行業、政府挹注機構及上市上櫃公司等行業，並請羅秉成後續邀集相關部會開會研商，提出具體可行的辦法。

陳建仁說，除了推動「揭弊者保護法」立法工作外，更重要的是如何改變整體社會對揭弊文化的觀感，應將追求公義的揭弊者視為勇敢的人，而非謀求私利的「報馬仔」，希望各相關部會結合學者專家、民間團體等力量，努力翻轉以往窠臼的過時觀念。