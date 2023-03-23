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情況類似當年宏都拉斯…我與巴拉圭邦交穩定？ 吳釗燮給答案
外交部長吳釗燮今天列席立法院外交國防委員會備詢，民眾黨立委邱臣遠質詢吳釗燮，有無透過美國等其他國家向宏國溝通？吳釗燮表示，美國一直幫忙，拜登政府派特使陶德到宏國，感謝美國政府在外交上提供台灣協助。
邱臣遠質詢，巴拉圭即將選舉，情況和當時的宏國相似，有候選人已表明若當選，要與中國大陸建交，後來又改口說要支持台灣，目前巴拉圭掌控狀況如何？中國大陸有無可能用銀彈挖牆腳？
吳釗燮表示，台灣跟巴拉圭的關係非常鞏固，前一陣子巴拉圭總統訪台，不僅帶官員也帶家人來，表明希望與台灣友好的邦交關係，能從他父親到他，延續到他的下一代。
吳釗燮說，台灣和巴拉圭間的關係不只是人跟人，經貿關係也有長足發展。邱臣遠追問，台美21世紀貿易倡議談判，有無可能在蔡英文總統出訪期間談判成功？吳釗燮表示，目前進度順利，希望年底前可望簽署。
對於密克羅尼西亞擬與中華民國建交問題，吳釗燮表示，密國目前進行國內選舉，5月選舉結束前，外交部不適合對外談話，但都把握原則積極爭取。
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